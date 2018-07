La barbe de La Haye

Le look velu et hypster de l’acteur David La Haye est populaire plus que jamais. Après avoir décroché des rôles comme trappeur français dans le film Mohawk, colon français dans le film Hochelaga, terre des âmes et joggeur qui ressemble à Forrest Gump dans la deuxième saison de la série web Terreur 404, voici qu’il décroche un nouveau rôle, grâce à son style barbu.