Le dernier de deux

Nicolas Godbout, 15 ans, qui fait partie du programme Golf/études de l’Académie Saint-Louis et qui est membre au club Lorette, a réalisé un exploit peu commun soit d’avoir réussi non pas un mais bien deux Albatros (3 coups de moins que la normale) à une semaine d’intervalle dans deux tournois catégorie juvénile de Golf Québec. Voyons ça en détail : le 26 juin, au trou numéro 1 du club de Thetford-Mines, Nicolas frappe un coup de départ de 270 verges et place sa balle directement dans la coupe à son 2e coup sur 196 verges avec un fer 4. Une semaine plus tard, le 3 juillet, trou numéro 7 du Royal Charbourg, après un autre excellent coup de départ il ne lui reste que 235 verges sur cette normale 5. Il utilise son hybride 4 avec un résultat parfait. Nicolas a déjà en banque un trou d’un coup réalisé à 13 ans au trou numéro 15 du Lorette. Question. Pourquoi est-il si bon ? Réponse : il joue au golf depuis qu’il a 3 ans et demi. Sur la photo, Nicolas Godbout avec son coach.