Nouvel album de Atreyu

La formation Atreyu qui montera sur les planches, samedi soir, sur les Plaines, avant Alexisonfire, fête cette année ses 20 ans.

Le quintette punk, post-hardcore et metalcore a vu le jour à Orange County, en Californie, en 1998. Il compte six albums à son actif.

Atreyu, un peu comme Alexisonfire, les nouvelles vedettes de cette soirée, mise sur les voix criées et mélodieuses, en alternance, d’Alex Varkatzas et du batteur Brandon Saller.

La formation s’est déjà produite au Festival d’été de Québec, en 2008, sous une pluie diluvienne et froide, en première partie de Linkin Park sur les plaines d’Abraham.

Pause de trois ans

Les membres d’Atreyu, qui n’ont pas lancé de nouvel album depuis Long Live, en 2015, travailleraient, selon certaines rumeurs, sur leur septième album studio.

Le chanteur M. Shadows, d’Avenged Sevenfold, aurait entendu les nouvelles chansons de la formation et il a beaucoup aimé ce qu’il a entendu.

Le groupe qui interprète souvent en spectacle une reprise de la pièce You Give Love a Bad Name de Bon Jovi, était de la dernière édition du Rockfest de Montebello. Un titre qu’ils ont enregistré pour la trame sonore du film Mr. & Ms. Smith, mettant en vedette Brad Pitt et Angelina Jolie.

Atreyu a pris une pause en 2011, 2012 et 2013, et les musiciens ont ensuite repris du service en 2015. Leur album Lead Sails Paper Anchor, lancé à l’été 2007, a été le plus populaire, aux États-Unis, obtenant un disque d’or, avec 500 000 exemplaires vendus.