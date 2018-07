On se rafine avec la mandoline

Tout-en-un

Photo courtoisie

Ce modèle signé Thinkkitchen est bien plus qu’une mandoline, puisque chacun de ses côtés propose une façon différente de râper les aliments. Cette mandoline possède aussi un contenant qui se ferme hermétiquement, une poignée démontable, un support sécuritaire et un éplucheur à légume. Bref, elle rassemble tout le nécessaire pour trancher, râper et éplucher sans tracas !