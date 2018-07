Mardi, le Resto-Bar Le Commandant, le restaurant du Complexe Capitale Hélicoptère, inaugurait sa spectaculaire terrasse. Aménagée sur deux étages, elle offre une expérience unique aux visiteurs, avec ses deux bars et son mobilier sur mesure. Éclairage, végétaux, décor d’inspiration South Beach, en Floride... rien n’a été laissé au hasard. Sans compter que la clientèle profite d’un point de vue unique sur la piste et peut voir les atterrissages et les décollages des avions et des hélicoptères. D’une hauteur de 26 pieds, la terrasse peut accueillir jusqu’à 200 personnes. Le deuxième étage de la terrasse peut être réservé pour des groupes de 60 personnes. Par ailleurs, l’endroit est prisé de la population qui souhaite prendre un verre ou casser la croûte.

Info : restobarlecommandant.com