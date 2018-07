Série «Sharp Objects»: Jean-Marc Vallée surpasse sa propre marque

Sharp Objects connaît un meilleur départ que Big Little Lies. Présenté dimanche, le premier épisode du drame psychologique de Jean-Marc Vallé a rallié 1 540 000 Américains, d’après les données préliminaires de Nielsen. Il s’agit d’une hausse de 36 % comparativement au premier épisode de Big Little Lies (1 100 000), la précédente série du réalisateur québécois. Il s’agit également du meilleur départ d’une série de HBO depuis Westworld, qui avait piqué la curiosité de 1 900 000 téléspectateurs en 2016.

Sharp Objects aura toutefois fort à faire pour conserver son avance devant Big Little Lies. Diffusée en 2017, la série mettant en vedette Reese Whiterspoon et Nicole Kidman avait accru son auditoire de semaine en semaine, devenant un véritable phénomène culturel aux États-Unis.

En incluant les enregistrements et les visionnements sur HBO Go et HBO Now, Big Little Lies avait enregistré une moyenne hebdomadaire de 8 millions de téléspectateurs. Brossant le portrait d’une journaliste qui regagne son patelin d’enfance pour rapporter les meurtres crapuleux de deux jeunes filles, Sharp Object a ravi la presse internationale. Le jeu des actrices principales, Amy Adams, Patricia Clarkson et Eliza Scanlen, a soulevé d’excellentes critiques.