Un volant en camionnettes

Cette course est la seule escale de l’une des trois divisions majeures du NASCAR à être présentée à l’extérieur des États-Unis et l’unique étape du championnat Camping World organisée sur un circuit routier.

« Une toute nouvelle camionnette est en préparation dans leurs ateliers, a-t-il poursuivi, et uniquement pour cette épreuve. C’est très prometteur. »

Le pilote de 45 ans était aussi très fier d’annoncer que son bolide, l’un des trois engagés par l’écurie pour la course de Mosport, arborera le numéro 12.

« Ce numéro a une grande signification pour moi, a-t-il renchéri. Il a été arboré par mon idole de jeunesse, Gilles Villeneuve, en F1. J’espère qu’il va me porter chance. »

Et de la chance, il est vrai, Tagliani en a manqué à Mosport au cours des récentes années, que ce soit en Camionnettes ou dans la série canadienne NASCAR Pinty’s.

Dans la série des Camionnettes, à ses deux premières présences en 2014 et 2015 (recruté par la formation de Brad Keselowski), Tagliani avait réalisé la position de tête sans toutefois être en mesure de conserver cette place privilégiée jusqu’à la conclusion de la compétition.

Notamment à la piste de Mid-Ohio, le 15 août 2015, où il dominait le peloton avant d’être bousculé par le vainqueur, Regan Smith, à quelques mètres de l’arrivée. Il s’était contenté, non sans frustration, du second rang.

Dans l’antichambre de la Coupe Monster Energy, Tagliani compte d’ailleurs trois présences sur le podium (trois fois sur la deuxième marche) et quatre positions de tête en huit participations.

Au total, 20 pilotes ont confirmé leur présence à cette course disputée dans les rues de la ville de Toronto. Les trois autres éditions ont aussi été remportées par des représentants du Québec, soit Andrew Ranger (2010 et 2011) et Kevin Lacroix (2017).