BOULET, Jeannette Cloutier



À l'Hôpital de Montmagny, le 2 juillet 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Jeannette Cloutier, épouse de monsieur Alfred Boulet et fille de feu monsieur Henri Cloutier et de feu dame Marie-Reine Gaudreau. Elle demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud, cté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à L'église de St-François, 534, Chemin St-François Ouest, St-François-de-la-Rivière-du-Sud (Qc) G0R 3A0, jour des funérailles, à compter de 10h.. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux Alfred, ses enfants: Johanne (Etienne Roy), Marielle (Patrice Gonthier), Mario (Julie Gagnon), Simon (Mariette Gagnon),Gisèle (Serge Noël), Pierre (Katherine Coates), Mélanie (Martin Lacroix); ses petits-enfants: Cynthia Martineau (Pascal Pépin), Jessica Martineau (Maxime Benoit), Carl Dubois (Lysanne Pelletier), Yannick Asselin, Alex Ann Boulet, Océane Gravel, Leaney Gravel, Kevin Boulet (Josiane Chabot), Sébastien Boulet (Jessica Corriveau), Laurence Boulet (Samuel Champagne), Isabelle Boulet (Elvis Brandon Michaud), Véronique Noël (Maxime Ouellet), Richard Noël (Lawrence Labrecque), Carole-Anne Boulet (Raphaël Baillargeon), Sarah Maude Boulet (Charles Hébert), Charles Boulet, Madison Boulet, Katrina Boulet, Jason Lacroix, Allison Lacroix, Marc-Antoine Lacroix et ses 7 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: Cécile (Réal Beaudoin), Gérard (Rollande Blais), Régina (feu Martin Fiset), Paul (feu Irène Jacques), Léon (Madeleine Boulet), Joseph, Raymond (Réjeanne Blanchet), feu Yvette (feu Maurice Fiset), Marie-Paule (feu Joseph Gaudreault), Denis, feu Léo (Line Deschamps), Pauline (Grégoire Boulet), Denise (Aimé Proulx), Diane (feu Ghislain Deblois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boulet: feu Jeanne-Aimée (Benoit Bégin), feu Marius (Réjeanne Bourget), Marie-Hélène (feu Jacques Paré), Jacques (Lucille Kirouac), Marie-Ange (Jean-Marc Paré), Grégoire (Pauline Cloutier), Auguste (Colette Martineau), Aline (Pierre Perreault), Rachel (Paul-André Bouchard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des sincères remerciements au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny pour les très bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Qc) G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la