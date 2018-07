3 pourvoiries idéales pour de petites vacances

Il y a encore plus que la pêche dans des pourvoiries. Certaines d’entre elles ont vraiment tout ce qu’il faut pour qu’on y vive un agréable séjour de détente, que ce soit pour deux ou pour cinq jours.

Le fait de se retrouver dans des lieux paisibles, au bord d’un plan d’eau ou en forêt, on se sent déjà en vacances. Jeux et promenade en kayak ou en pédalo viennent agrémenter nos journées. Voici trois pourvoiries où avoir du bon temps.

Le Domaine Bazinet

À Sainte-Émélie-de-l’Énergie, cette pourvoirie devient en été un centre de vacances pour la famille. Une plage est égayée de jeux d’eau, de modules gonflables, d’un trampoline et d’une glissoire. Kayaks de loisir, pédalos et planches à pagaie sont à notre disposition.

Sur le site, se trouvent également une petite ferme et un parc de jeux pour enfants. Sur le lac principal, on taquine la truite mouchetée. Hébergement en auberge ou en chalet, selon les disponibilités.

Chez Réal Massé

Aussi dans Lanaudière, à Saint-Zénon, Au pays de Réal Massé est probablement le meilleur endroit pour que tout le monde prenne de la truite, enfants, parents ou aînés. On se déplace d’un lac à l’autre en voiturette de golf, ce qui facilite l’accès et rend l’excursion encore plus plaisante.

Entre deux sorties de pêche, on s’amuse au mini-golf. On a aussi le plaisir de faire une balade en kayak ou en pédalo. Réal Massé a eu l’audace de faire aménager un golf de 9 trous (par 3) en pleine forêt. On loge à l’auberge ou en chalet. Repas copieux. Service impeccable du lac à la table.

La Pointe-à-David

Photo courtoisie

Sur la pointe qui s’étire dans le vaste réservoir Baskatong, la pourvoirie a l’allure d’un complexe de villégiature avec ses plages aux portes des chalets et son auberge. Il y a aussi une marina et une boutique de surf cerf-volant. À louer : kayaks, pédalos et planches à pagaie, mais aussi ponton et chaloupes avec moteur.

Les chalets étant tous loués pour les vacances, un séjour à l’auberge est à envisager. Aux chambres variées s’ajoutent, selon les disponibilités, des suites avec cuisine tout équipée. Wi-Fi accessible sur tout le site.

3 pourvoires

Domaine Bazinet : Forfaits (repas non inclus) : à partir de 830 $ par famille pour cinq nuits

Au pays de Réal Massé : Tarifs : 200 $ ou 215 $ par jour par adulte (prix réduits pour enfants), incluant les repas

Photo courtoisie, Alain Demers

La Pointe-à-David : Prix par jour : à partir de 100 $ pour une chambre, à partir de 136 $ pour une suite

Le Géoparc, une halte incontournable

Photo courtoisie

Dotée d’une extrémité vitrée, la plateforme suspendue du Géoparc mondial UNESCO de Percé donne un superbe point de vue sur le fameux Rocher et les alentours. De là, une tyrolienne nous fait filer à vivre allure sur 230 mètres.

À flanc de montagne, des sentiers mènent à des belvédères. Au pavillon expérientiel, on découvre Tektonik, une aventure multimédia lors de laquelle on assiste à l’étonnante formation du Rocher Percé. Camping sur le site.