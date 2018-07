PRÉVOST, Carolle



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 9 juillet 2018, est décédée madame Carolle Prévost, épouse de feu monsieur Pierre Grenier, conjointe de monsieur Gaétan Allard, fille de feu dame Léa Gionest et de feu monsieur Georges Prévost. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 20 juillet 2018, de 17 h à 21 h,de 9 h à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de- Belmont. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille Dominique (Stéphane) et son fils Pierre (Marie-Josée); ses petits-enfants: Justin, Marie-Pier, Matilde (ainsi que Bruno père des enfants), Justine et Nicholas. Elle laisse également dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.