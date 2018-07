POULIOT, André



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 5 juillet 2018, est décédé, à l'âge de 83 ans et 7 mois, entouré de ses enfants et petits-enfants, monsieur André Pouliot, rejoignant ainsi son épouse Mariette, ses parents feu dame Lauretta Lajeunesse et feu monsieur Gérard Pouliot.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil feu son épouse Mariette; ses enfants et belles-filles: Louise, Sylvie, Michel (Manon Beaudoin) et Éric (Marie-Soleil Bolduc); ses petits-enfants: Jérôme (Annie-Pier Côté), Joannie (Donavan Garneau), Carol-Ann, Jessica (Thomas Faretti), François-Dominic, Marie-Hélène (Maxime De Varennes) et Isaac; son arrière-petite-fille: Léa; son futur arrière-petit-fils à naître en novembre 2018; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Jeannette (feu Marc Gauthier), Françoise (feu Ferdinand Turcotte), feu Jean-Guy (feu Françoise Lemelin ), Colette (feu Roger Lacroix), feu Yvon (Denise Blouin), Laurent (Claudette Curodeau), feu Marie-Marthe (feu René Turcotte), Pauline (feu Jacques Leblond), Léo, Raynald (Claudette Langlois), Fernand (Christiane Giguère), feu Yvette (Jean-Louis Lachance), Marielle (Jean-Paul Leclerc), Marcel (Ginette Galien), Charles (Henriette Duchesne), Nicole (René Plante), Jacques, Françine (Jean-Paul Roy), feu Jean-Marie Rouleau (Annette Dupuis), feu Rose-Emma Rouleau (feu Blaise Chalifour), feu Jean-Louis Rouleau (feu Jeannine Gaulin), Marie-Thérèse Rouleau, Alexina Rouleau (feu Adrien Vaillancourt), Pierrette Rouleau (feu Paul Drouin), feu Marcelle Rouleau (feu André Roberge) et Napoléon Rouleau (Lucille Beaupré) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et plusieurs amis(es). La famille tient à exprimer sa profonde reconnaissance au personnel soignant de l'unité d'orthopédie et à l'équipe exceptionnelle, dévouée et compatissante de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, au personnel soignant de l'unité des AVC de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, au personnel du Centre d'hébergement Saint-François, au personnel du CLSL Orléans (Île d'Orléans et Beauport) pour les bons soins prodigués, et à tout le personnel de la résidence Sainte-Famille où de nombreux et agréables bons moments ont été partagés avec papa, André. Merci! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et AVC, 261-4715, av. des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8 tél.: 418-682-6387 (www.coeuretavc.ca ).