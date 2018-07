À bicyclette ou à moto

L’Auberge Harris, la plus connue de Saint-Jean-sur-Richelieu en Montérégie, est une halte idyllique notamment pour les amateurs de cyclotourisme. Situé le long de la rivière Richelieu, l’établissement exploi­té par Françoise Boutin plaît assurément aux invités à vélo.

Depuis des années, l’hôtesse multiplie les efforts pour les attirer en proposant deux circuits de 2 à 4 jours incluant de 50 à 70 km de vélo par jour. Quant à eux, les motocyclistes ne sont pas en reste puisqu’ils accèdent à de belles randonnées de près de 270 km, dont le Circuit du paysan.

CHAMBRES OU SUITES

Photo courtoisie, Annie Girard

L’auberge charme par ses multiples toiles faisant partie de la collection personnelle de la propriétaire. L’ambiance y est chaleureuse et on s’y sent bien accueilli. On adore le choix varié de chambres à deux lits à deux places, un grand lit ou deux grands lits. Les suites, plus spacieuses, disposent au moins d’un lit, souvent de deux. Certaines avec réfrigérateur, ronds de poêle, four à micro-ondes, etc., permettent de préparer des repas simples comme les lunchs pour la route. Parfois, un lit escamo­table permet d’accueillir deux invités supplémentaires. Ici, il est donc possible de partager une chambre, mais pas son lit. Pour relaxer, on se pose au balcon ou sur la terrasse privée.

UN DÉJEUNER PARFAIT

Photo courtoisie, Annie Girard

Le déjeuner convient à tous les invités, dont les cyclistes qui doivent faire le plein de protéines pour avoir de l’endurance sur la route. On le prend dans la salle à manger ou au solarium en jouissant d’une vue sur la rivière Richelieu. Le copieux buffet froid propose des boissons froides et chaudes, céréales, gruau, œufs durs, fèves au lard, jambon, saucisses, cretons, gaufres, pain, yogourt, confitures, fromage à la crème, beaucoup de fruits frais et bananes séchées. Du choix et du goût !

À savoir