Aerie met de l’avant des mannequins qui vivent avec des handicaps et des maladies chroniques

Depuis quelques années déjà, Aerie est reconnue pour promouvoir la diversité et la «body positivity» dans ses collections.

Après la campagne #AerieReal Role Models, la marque de lingerie frappe de nouveau, mais cette fois-ci, en mettant en vedette des mannequins qui ont des d’handicaps et des maladies chroniques pour faire la promotion de leurs soutiens-gorge.

L'une de mannequins, Abby Sams, a partagé des photos de la campagne sur son compte Twitter en révélant que les modèles qui font partie de la séance photo sont soit en béquilles, en fauteuil roulant ou sont atteintes de, le diabète de type 1, le vitiligo, le syndrome de Down et la fibromyalgie. Une autre porte une poche de colostomie et il y a même une survivante d’un cancer.

La mère de l'une des mannequins a pris le temps de remercier la marque pour avoir aidé sa fille à se sentir «un peu moins consciente de son diabète».

Les internautes ont également applaudi cette offensive d’Aerie et plusieurs ont mentionné que c'était la première fois qu'ils se voyaient être représentés dans une campagne.

Bref, une séance photo tellement inspirante!

