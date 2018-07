[PHOTOS] Alexisonfire au FEQ: un saut dans le vide réussi

Le pari était immense, voire particulièrement risqué, mais Alexisonfire l’a relevé avec énormément d’aplomb. Un saut dans le vide totalement réussi.

Appelée à affronter les immenses plaines d’Abraham, à quelques jours d’avis et dans l’urgence du moment, la formation post-hardcore s’est retrouvée avec un immense défi.

Alexisonfire connaissait l’endroit pour y avoir déjà joué en 2005 et 2007 avec Billy Talent.

Le quintette mené par le chanteur George Pettit et le chanteur-guitariste Dallas Green, connu aussi pour sa carrière solo sous le nom de City and Colour, s’est pointé sur l’immense scène Bell, sous les acclamations du public, qui les a accueillis, comme s’ils étaient les vedettes de la soirée. C’est ce qu’ils sont devenus à la suite du désistement crève-coeur d’Avenged Sevenfold.

« Nous sommes Alexisonfire », a hurlé le chanteur George Pettit, après l’interprétation de Young Cardinals. Ils demandent aux gens de lever les mains. Ce qu’ils font sur le coup.

Pas droit de rater son coup

Avec une telle chance devant eux et une sorte d’énergie d’urgence, la formation de St. Catharines en Ontario n’avait pas le droit de rater son coup. Ce qu’elle a accompli, avec, coup sur coup, les explosives Old Crows, l’imposante Crisis, .44 Caliber Love Letter et Accept Crime, livrées coups sur coup. Quelle cohésion pour un groupe qui n’avait pas joué depuis le 6 juillet.

Et comme si ce n’était pas assez, ils ont levé la barre un peu plus haute avec Dog’s Blood, où le guitariste Wade MacNeil a réclamé la présence d’un « circle pit » en avant de la scène. C’était, à ce moment, réglé. Alexisonfire avait conquis les Plaines et la très bonne foule qui s'y était rassemblée.

Comme il n’y a pas de hasards dans la vie, c’était, vendredi, le 34e anniversaire du bassiste Chris Steele. On lui a chanté bonne fête, servi un gâteau et il a croqué dedans à pleine dents.

Et quel plaisir, à part ça, d’entendre la superbe voix de Dallas Green, mélodieuse, à travers l’immense masse sonore déployée par la formation. Et les gars ont gardé la pédale au plancher jusqu’à la fin de cette énorme prestation.

« Il y a quelques jours, tout ça semblait impossible. Merci à tout le monde d’avoir réussi à transformer une mauvaise situation en un incroyable party », a lancé le guitariste Wade MacNeil, avant qu’Alexisonfire mette un terme à cette soirée explosive avec Pulmonary Archery, Accidents et Happiness by the Kilowatt.

Bottes de travail

Inactive depuis leur passage au Rockfest de Montebello, la formation californienne Atreyu, qui remplaçait Bullet for My Valentine, se souvenait très bien, comme l’a rappelé le chanteur Alex Varkatzas, de son passage sur les Plaines en 2008, sous la pluie, avec Silverstein et Linkin Park.

« Je n’ai jamais vu un festival comme ça dans le monde. Autant de jours, autant de bons groupes, vos êtes chanceux d’avoir ça », a-t-il lancé.

Avec Silverstein et Alexisonfire, cette soirée était un triplé avec des formations alliant toutes des partitions vocales chantées, combinées à d’autres criées ou hurlées.

Cette fois Alex Varkatsas échange, celles « screamées » avec le batteur Brandon Saller, père, depuis le 25 juin, d’une deuxième petite fille baptisée Ruby Darling.

Atreyu s’est bien défendu avec les Becoming the Bull, Bleeding Mascara, Doomsday et leur reprise de You Give Love a Bad Name de Bon Jovi. Oui, oui, Jon « fucking » Bon Jovi, a indiqué le chanteur aux bras tatoués. Il est toujours amusant de voir un public « punk, post-hardcore et métal » chanter en coeur un titre aussi léger.

En ouverture de soirée, la formation canadienne Silverstein s’est pointée sur scène sans aucune timidité. Les membres du quintette de Burlington, en Ontario, avaient mis leurs bottes de travail et ils ont pris possession de l’endroit comme s’ils étaient la tête d’affiche de la soirée.

« What the Fuck is Up », a lancé l’énergique chanteur Shane Told, vêtu d’un chandail du groupe punk Propaghandi.

Intense, Told livre, autant les partitions vocales chantées, plus mélodieuses, que celles qui sont criées.

« C’est le festival des festivals. C’est mon préféré dans le monde », a-t-il ajouté.

La formation a même eu droit à une belle éclaircie durant la pièce Smash Into Pieces.

Silverstein avait visiblement de nombreux fans devant eux, lorsqu’on les a entendus chanter avec aplomb un segment de la chanson My Heroine. Les gars ont tout donné et cela donné le ton à une soirée unique, magique et visiblement pas comme les autres.