Allons, enfants de la Patrie...

Bonne fête nationale à tous nos amis français de France qui célèbrent aujourd’hui leur fête nationale. Instituée officiellement en souvenir de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, cette journée commémore également la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Mes salutations à Laurence Haguenauer, la consule générale de France à Québec, et bonne chance à l’équipe de France à la finale de la Coupe du monde de soccer demain !

45 ans de mariage Photo courtoisie

Félicitations à Clémence Blanchet et Maurice Mercier (photo), de Lévis, secteur Saint-Nicolas, qui célèbrent aujourd’hui leur 45e anniversaire de mariage. Le couple, qui a 3 enfants (Caroline, Nadia et Simon) et 2 petits-enfants (Julien et Elliot) s’était marié le 14 juillet 1973 à l’église de Saint-Pamphile. Ils profitent maintenant d’une heureuse retraite, entre autres pour voyager.

Les 70 ans de Bob Photo courtoisie

Bonne fête à l’avance à Robert Baker (photo avec son petit-fils Eli Baker), Bob pour les intimes, conseiller en sécurité financière et en rentes collectives, qui aura officiellement 70 ans demain dimanche. On me rapporte qu’un méga « piscine-party » se tiendra chez lui aujourd’hui afin de souligner avec grand fracas cet événement. On devrait y retrouver la famille, évidemment, plusieurs amis de Bob et des invités spéciaux. Bon 70e mon ami Bob !

60 ans de mariage Photo courtoisie

Félicitations à Cécile Demers et Éloi Houde (photos) qui ont célébré le 5 juillet dernier leur 60e anniversaire de mariage. Le couple a demeuré à Laurier-Station pendant 59 ans, avant de déménager l’an dernier au Château Bellevue de l’arrondissement St-Nicolas à Lévis. Leur anniversaire de mariage (1958-2018) a été célébré en compagnie d’une centaine d’invités le 8 juillet dernier au Grand Village à St-Nicolas. Leurs 4 enfants, 7 petits-enfants en compagnie de leurs conjoints et conjointes, leur arrière-petite-fille ainsi que neveux et nièces étaient présents. Un gros party !

5 générations Photo courtoisie

La famille Paré-Gagnon, de Québec, compte, depuis peu, sur 5 générations. Voyons voir sur la photo. De gauche à droite : Émile Gagnon, l’arrière-arrière-grand-père de 95 ans ; Francine Gagnon-Paré, l’arrière-grand-mère ; Stéphane Paré, le grand-père ; David Gagnon, le papa, avec son fils Loïc Gagnon.

60 ans de mariage Photo courtoisie

Bravo à Victorin Beaulieu et Denise Béland (photo) de Saint-Raymond (Portneuf) qui ont fêté leur 60e anniversaire de mariage jeudi dernier. Le couple, marié le 12 juillet 1958 à l’église de Saint-Léonard, a 2 filles et 4 petits-enfants. On me rapporte que Victorin et Denise sont des personnes très dynamiques, toujours prêtes à rendre service.

Anniversaires Photo courtoisie

Roby Moreault (photo), animateur à CHOI Radio X, 98,1 FM, pour l’été, 50 ans... Malika Ménard, Miss France 2010, 31 ans... Victoria, princesse héritière de Suède, fille aînée du couple royal de Suède, 41 ans... Marie-Chantal Toupin, chanteuse québécoise, 47 ans... Ross Rebagliati, planchiste canadien, médaillé d’or olympique à Nagano, 47 ans... Matthew Fox, acteur américain, 52 ans.

Disparus Photo courtoisie