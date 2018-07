BÉLANGER, Jacques



À Québec, le 28 juin 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé Monsieur Jacques Bélanger, professeur au Département des relations industrielles de l'Université Laval de 1980 à 2017. Il était le fils de feu André-Albert Bélanger et de feu Gertrude Roy. Natif de Saint-Vallier-de-Bellechasse, il demeurait à Québec. ll laisse dans le deuil ses filles: Geneviève (Patrice Julien) et Sophie (Arthur Billette); ses petits-enfants: Clarisse et Clovis; ses frères et sa soeur: Denis (Jocelyne Mercier), feu Simon (Sylvie Berger), Irène (Gaétan Fortin-Plante), René (Clarence Bourque) et Louis, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents. Il laisse également dans le deuil de nombreux collègues et amis, plus particulièrement Alain Barré, que la famille souhaite remercier chaleureusement pour son soutien indéfectible au cours des dernières années. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons au Fonds de recherche et d'enseignement en relations industrielles de la Fondation de l'Université Laval, https://www.ulaval.ca/fondation/donner/facultes-et-unites/sciences-sociales.html ou 418-656-3292. La famille vous accueillera au sous-sol de l'église de Saint-Vallier de Bellechasse le vendredi 27 juillet de 19h à 21h et le samedi 28 juillet à compter de 12h.et de là au cimetière paroissial. La direction a été confiée au