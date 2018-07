Coupe du monde: une victoire belge qui fait du bien

MONTRÉAL | Sans guérir complètement la douleur de la défaite en demi-finale aux dépens de la France, la victoire de 2-0 de la Belgique contre l’Angleterre, lors du match pour la troisième position, a mis un certain baume sur le cœur des partisans des Diables rouges à Montréal.

«Ça ne remplace pas une place en finale, mais ça fait du bien, a expliqué Manu, un Belge venu visiter sa fille au Canada. C’est le meilleur résultat de note pays en Coupe du monde et c’est extrêmement positif pour le prochain Euro.»

Ils étaient un peu plus d’une vingtaine de partisans réunis au restaurant Bier Markt à avoir mis leur cadran samedi matin afin d'encourager leurs favoris. Et il ne fallait pas arriver en retard. En effet, la Belgique a ouvert la marque dès la quatrième minute via le pied de Thomas Meunier.

Le second filet des Belges est arrivé 78 minutes plus tard quand Eden Hazard a confirmé la victoire des siens. Ce but a fait dire à Alexis, le beau-fils de Manu, que «la Belgique représentait la formation la plus plaisante à regarder jouer».

«Je suis un partisan par alliance, mais j’ai réellement apprécié la façon de jouer de cette équipe tout au long du tournoi», a-t-il dit.

Arrivé la veille à Montréal, Robbert, un Flamand-Belge, était heureux de partager ce moment avec d’autres fans.

«Je voulais être au meilleur endroit pour visionner le match et j’en profite avec des compatriotes et des nouveaux amis canadiens!», a-t-il indiqué.

Malgré le peu de partisans présents pour la petite finale, les favoris de la foule les ont fait vivement réagir tout au long de la rencontre.

«Même si aujourd’hui on n’est pas plein, une Coupe du monde, on en prendrait tous les ans, a affirmé la gérante du Bier Markt Caroline Levesque. L’ambiance a été incroyable tout au long de la Coupe, surtout lors de la demi-finale, où on pouvait à peine marcher dans le bar.»

Une préférence pour la finale ?

Interrogés sur leur préférence pour un vainqueur de ce prestigieux tournoi, la majorité des gens présents donnaient leur appui à la Croatie.

«J’aime mieux voir une équipe qui n’a jamais gagné l’emporter, a noté Manu. En plus, si nos voisins français l’emportent, on va encore en entendre parler pour 20 ans.»

L’ultime match de cette édition 2018 de la Coupe du monde se jouera dimanche à 11h, heure de Montréal.