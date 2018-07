ALLARD, Lucien



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Lucien Allard, décédé à Montréal, le 12 juillet 2018, à l'âge de 87 ans. Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Mme Huguette Major Allard, ses deux enfants: Lucie (Louis Fortin), Stéphan (Tanee); ses petits- enfants: Lylas, Myria, Nicolas; ses deux frères: Lorenzo et Roger; ses quatre sœurs: Madeleine, Gisèle, Denyse et Louisette; ainsi que plusieurs parents et amis. L'inhumation de ses cendres aura lieu ultérieurement en présence de ses proches dans son coin natal à St-Étienne de Lauzon. Un don serait apprécié à la Société de la sclérose Latérale Amyotrophique du Québec http://sla-quebec.ca/.