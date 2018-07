SAVARD, Jocelyne



À la Maison Michel-Sarrazin, le 8 juillet 2018, à l'âge de 61 ans et 11 mois, est décédée madame Jocelyne Savard, épouse de monsieur Claude Jean, fille de Georgette Lépine et de feu Arthur Savard. Elle habitait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: feu Cathy Lephat et Valérie Lephat (Julien St-Georges); ses petits-enfants, ses "amours": Jade et Gabriel St-Georges; ses frères et sœurs: feu Jean-Claude, Richard (Marielle Bilodeau), Yves, Réjean (Marcelle Laporte), Gaetan (Anne Cantin), Lorraine (Robert Lepage), Sylvie (Fernand Gaudreault) et Sophie (Kim Tran Van); son beau-frère, feu Paul-Émile; les enfants de son époux: François Jean (Jeen Bourbeau) et Daniel Jean; les petits-enfants de son époux: Xaya, Yakarim et Éloïk Jean; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s très chers(ères), dont sa grande amie Marie-Josée Tremblay. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel soignant du CLSC Saint-Romuald ainsi qu'aux merveilleuses personnes de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, 2101 chemin Saint-Louis, Québec (Qc) G1T 1P5; téléphone : 418 688-0878. http://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/