Du bois canadien au pied de la statue de la Liberté à New York

N’en déplaise à Donald Trump, le pavillon d’accueil de Liberty Island à New York où passent près de cinq millions de visiteurs par année a été érigé en bonne partie avec du bois canadien, traité par Goodfellow, une société établie à Delson, près de Candiac.

« Nous avons fourni le bois de toute la portion extérieure de l’édifice qui est fait en bois lamellé et qui sera apparente », a confirmé Jean Pincince, directeur des ventes aux États-Unis pour Goodfellow.

« Cette année, c’est très occupé. On vient de livrer l’Adirondack Welcome Center, à Queensbury. On est rendu à une dizaine de contrats aux États-Unis depuis le début de l’année », a dit M. Pincince.