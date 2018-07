Le barbecue sur le balcon: est-ce permis?

Beaucoup de gens ont un barbecue et presque tout le monde présume qu’il est permis de faire des barbecues partout, tout le temps. Avec les tours à logements et les condos qui se multiplient, il y a de plus en plus d’encadrement sur l’utilisation du BBQ, surtout sur les balcons. Où regarder et comment savoir s’il vous est permis de craquer l’allumette et faire griller vos viandes préférées ? Quels sont les droits et obligations des amateurs de la grillade vivant en ville et confinés à de petits espaces ?

Règle générale : le barbecue est permis !

Les villes

Dans la majorité des cas, le barbecue est permis sur le balcon. Chaque municipalité peut cependant créer des règlements en la matière, et ainsi des interdictions peuvent exister dépendamment de l’endroit où vous demeurez. À Montréal, par exemple, les grillades sont généralement permises, bien que certains arrondissements exigent un permis. Ainsi, pour vous assurer de ne pas contrevenir à un règlement municipal, vous pouvez faire un appel à votre ville ou arrondissement pour confirmer si vous avez le droit ou non d’utiliser votre BBQ.

Les condos

Si vous vivez en condo, en principe, le barbecue sur le balcon est également permis. Par contre, depuis quelques années, on voit une tendance des syndicats de copropriété à limiter voire interdire l’utilisation des BBQ sur les balcons. Ainsi, puisque vous êtes soumis à vos règlements de copropriété, s’il y a des conditions d’usage, ou même une interdiction complète, vous devez vous y soumettre sans quoi votre syndicat peut vous pénaliser ou même vous amener en Cour pour vous y contraindre.

Locataire

Si vous êtes locataire, c’est votre bail qui fait loi. S’il est silencieux sur la question, vous avez le droit d’utiliser votre BBQ (sous réserve des règlements municipaux bien sûr !) Par contre, le bail peut lui aussi prévoir des conditions ou même interdire l’usage du barbecue sur le balcon.

En somme, bien que, règle générale, vous pouvez faire des BBQ en ville sur un balcon, plusieurs limitations peuvent exister. Si vous ne vérifiez pas auprès de votre municipalité, de votre syndicat de copropriété ou de votre bail, vous risquez une amende !

Conseils