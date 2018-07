Le phénomène Mamma Mia ! continue

Dix années après le premier film, Mamma Mia ! est de retour. L’œuvre musicale d’ABBA renaîtra ce vendredi sur grand écran avec de nouvelles chansons et personnages, mais surtout avec l’ajout d’une véritable icône au sein de sa distribution : Cher. D’ici là, voici six choses à savoir sur la nouvelle comédie musicale.

L’histoire

Il y a 10 ans, on apprenait à connaître Sophie (Amanda Seyfried), une jeune femme qui fouille dans le journal intime de sa mère Donna (Meryl Streep) pour tenter de découvrir l’identité de son père. Le hic ? Elle y trouve trois candidats potentiels qu’elle décide d’inviter sur l’île où elle vit avec sa maman en Grèce. Avec Mamma Mia ! C’est reparti, les cinéphiles sont invités à en découvrir davantage sur le passé de Donna, les années de gloire de son groupe musical The Dynamos, et sur la rencontre des trois hommes que sa fille appelle désormais « papa ».

De nouvelles recrues

En plus de Meryl Streep et d’Amanda Seyfried, les fans seront heureux d’apprendre que Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Christine Baranski et Julie Walters reprennent du service, se glissant à nouveau dans la peau de leur personnage respectif. Mais comme l’essentiel du scénario de Mamma Mia ! C’est reparti s’appuie sur les retours dans le passé, l’équipe a fait appel à de nombreux acteurs plus jeunes pour incarner chacun de ces rôles à une époque précédente. De ce lot, c’est à Lily James que revient la tâche d’interpréter une jeune Donna, personnage central du récit.

Les chansons

Dès l’annonce d’une suite au film de 2008, plusieurs fans se sont inquiétés de la trame musicale d’un nouveau projet. Les principaux succès d’ABBA ayant déjà été utilisés pour le premier chapitre, allaient-ils se retrouver avec des titres plus obscurs du répertoire du célèbre groupe suédois ? Eh non.

L’équipe de Mamma Mia ! C’est reparti est allée chercher d’autres succès écartés du premier film tels que Fernando et One of Us, mais a également repris certains incontournables comme Dancing Queen et, évidemment, Mamma Mia !, offerts cette fois-ci dans des contextes différents.

Le mystère de Meryl Streep

Depuis la sortie des premières images et des bandes-annonces du film, un certain mystère plane quant à l’implication de Meryl Streep dans cette suite tant attendue. Pratiquement absente de la campagne promotionnelle, la rumeur veut que son personnage de Donna Sheridan soit décédé.

L’actrice reprendrait donc son rôle, mais n’apparaîtrait que dans des flashs-back. Nul n’ayant confirmé ni infirmé cette théorie, il faudra attendre la sortie du film, ce vendredi, pour connaître la vérité.

Le grand retour de Cher

Mamma Mia ! C’est reparti marque aujourd’hui le retour de Cher au cinéma, huit années après un Burlesque reçu tièdement par le public et les critiques. D’après les images et les chansons qui ont commencé à circuler, tout semble indiquer que la vedette de 72 ans se rachètera auprès des cinéphiles avec ce tout premier rôle dans une comédie musicale. Pour l’occasion, elle retrouvera Meryl Streep, 35 années après Silkwood. Fait cocasse, Cher se glisse ici dans la peau de Ruby Sheridan, la mère du personnage de Meryl Streep, même si seulement trois années séparent les deux actrices.

Retour vers Broadway ?

Alors que le premier chapitre de Mamma Mia ! était l’adaptation cinématographique de la comédie musicale du même nom, est-ce que la suite aura droit au traitement inverse ? Si ce nouveau film obtient suffisamment de succès, il ne serait pas si surprenant qu’il soit réadapté pour les planches de Broadway dans les années à venir.

►Mamma Mia ! C’est reparti prend l’affiche le 20 juillet.