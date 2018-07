Le temps des vacances

Pour plusieurs, la période estivale est le moment de se permettre une pause, de prendre des vacances et de décrocher de la routine quotidienne. Tandis que certaines personnes voyagent avec leur téléphone intelligent, poursuivant leurs habitudes de vie et leur rythme effréné, d’autres profitent de ce moment de répit pour se détendre ou faire le point.

Se permettre une pause est salutaire pour chacun d’entre nous qui, la plupart du temps, travaillons à un rythme d’enfer, enivrés par le tourbillon de la vie, multipliant les obligations.

Le problème de vivre continuellement de cette façon, c’est qu’on en vient à s’oublier soi-même en laissant ses propres rêves de côté ; ceux qui, souvent, étaient notre raison de vivre, qui alimentaient l’étincelle en nous et qui permettaient d’aimer la vie.

Dans son livre Pause, l’auteure Danielle Marchant a voulu inciter le lecteur à faire une pause, tant pour le corps que l’esprit, ou, à tout le moins, à ralentir ses activités afin de se permettre de repartir à zéro.

En se refusant une pause, on se dirigera tôt ou tard vers l’angoisse, la frustration ou l’épuisement.

Se permettre le calme

L’avantage de faire une pause, c’est principalement de s’imprégner d’un calme ambiant, ce qui permet du même coup d’ouvrir la porte à son intuition et de prendre conscience de ses propres besoins, l’idée étant de ralentir suffisamment pour laisser émerger une compréhension de soi.

Si, en plus, vous profitez de ce moment privilégié pour faire un travail d’introspection en s’assurant que vous êtes sur la bonne voie et songez à suivre vos propres aspirations, cette pause pourrait changer votre vie et vos façons de faire.

Prenez le temps de vous questionner sur ce qui vous rend heureux est déjà un pas dans la bonne direction pour votre santé psychique.

La pause permet surtout de passer du mode survie au mode bien-être, apportant l’équilibre du corps et de l’esprit.

Peu importe la façon dont vous vivrez cette pause tant méritée, tentez de laisser vos préoccupations derrière vous, profitez de la vie, adonnez-vous à des activités que vous n’avez pas l’habitude de faire et refaites le plein d’énergie.

Se donner une deuxième chance

Photo courtoisie

Le kintsugi signifie en japonais une technique pour réparer les pots cassés en utilisant de l’or. Si l’on peut donner une deuxième vie à un objet brisé, tel un vase, pourquoi en serait-il autrement pour un être vivant ? Ainsi, par cet art ancestral, on nous propose de soigner nos blessures émotionnelles et de procéder à la guérison de l’âme. C’est principalement la résilience qui est au cœur de cet ouvrage. En se permettant un second souffle, on se permet de rendre grâce et, par le fait même, de prendre un nouveau départ.

À chacun son bonheur

Photo courtoisie

Le bonheur est relatif, selon la définition de chacun. S’il diffère d’une personne à l’autre, le bonheur demeure une quête qui peut s’avérer parfois longue et ardue. L’auteur, qui est aussi anthropologue, nous apprend à travers son live à relativiser le bonheur. Surtout, il le questionne et le mesure. Il met l’accent sur le bonheur au pluriel puisqu’il se situe à travers une multitude de nuances entre le fait d’être heureux ou malheureux. Une lecture à la fois simple, agréable et enrichissante à se permettre en vacances.

Le mystère de la confiance

Photo courtoisie

Parvenir à se faire confiance et dégager une grande confiance en soi est un thème qui revient constamment. D’ailleurs, comment pourrait-on convaincre quelqu’un de quoi que ce soit si on ne se fait pas confiance soi-même ? Dans son livre, l’auteur tente de démystifier la confiance par de nombreux exemples de stars hollywoodiennes ou de grands sportifs. Il explique clairement qu’on ne naît pas confiant, mais qu’on le devient en cumulant les succès. Si certains savent saboter votre confiance, vous seuls pouvez la reconquérir.

Le coup de cœur du mois

Apprendre à se reposer

Photo courtoisie

Se battre contre l’épuisement est le lot de plusieurs personnes. Ne jamais décrocher, vivre dans les inquiétudes, garder à l’esprit tous ses problèmes et les faire valser continuellement en soi est très certainement malsain. Si la plupart des gens en sont conscients, cela n’est néanmoins pas suffisant pour sortir de ce cercle vicieux. On s’épuise à bien faire son travail, à élever ses enfants, bref à faire ce que les autres attendent de nous. À travers cet ouvrage, les auteurs vous entraînent au cœur de la fatigue pour mieux la comprendre, voire même la respecter, ce qui revient à se respecter soi-même. Différentes clés sont proposées afin de se diriger vers le mieux-être, l’équilibre et la sérénité, et mieux accepter ses propres limites.