Le week-end culturel de Marie-Denise Pelletier

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

J’ai plusieurs livres de chevet, dont le livre de l’auteur Eckhart Tolle, Unité avec toute vie, que j’ai beaucoup apprécié. Je travaille énormément ces temps-ci et ce genre de livre me ramène beaucoup dans l’instant présent. D’ailleurs, j’ai lu du même auteur Le pouvoir du moment présent, qui est une véritable bible. On y retrouve une multitude d’outils. J’aime joindre l’utile à l’agréable. Ce sont des lectures qui me font du bien.

Quel est le film que vous avez particulièrement apprécié ?

Le dernier film qui m’a vraiment touché est celui de Luc Picard, Les Rois mongols, qui est un film extraordinaire, dont on n’a pas suffisamment parlé. Il est fait dans la simplicité, mais il est à la fois tellement touchant. Les enfants y jouent merveilleusement bien leurs rôles, on s’attache inévitablement aux personnages. J’aime la réalisation de Luc et la manière dont il perçoit les choses. C’est québécois, près de nous, mais aussi très universel. Il a vraiment réussi à faire une histoire captivante et originale. C’est à voir !

Quel est le spectacle à voir absolument ?

Il faut absolument voir Fame, la comédie musicale. Toute l’équipe est extraordinaire ! Les jeunes de la troupe sont extrêmement talentueux. En plus, l’histoire fait en sorte que la fiction rejoint la réalité, où des jeunes sont en processus d’auditions. Après avoir vu ce spectacle, on en sort énergisé. C’est vraiment un bon show !

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

J’aime regarder la télé d’ici, et particulièrement la série District 31 de Luc Dionne. Il s’agit d’un ami à moi, mais ce n’est pas la raison pour laquelle je le mentionne. C’est qu’il a une écriture fabuleuse et débordante d’imagination. Il travaille très fort pour parvenir à écrire à ce rythme. Gildor Roy est incroyable, comme tous les acteurs d’ailleurs. Ils sont tous impeccables.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Je tiens à souligner mon admiration pour Serge Postigo, d’autant plus que je viens de passer les quatre derniers mois de ma vie à travailler avec lui. C’est un être à découvrir. On connaît déjà son génie artistique en tant que metteur en scène et son travail d’acteur, mais au-delà de cela, il s’agit d’un être exceptionnel doté d’une grande valeur humaine. Il travaille avec les autres dans le plus grand respect, en allant chercher le meilleur de chacun. C’est un homme extraordinaire, doté d’une intelligence émotionnelle, à l’écoute des autres. Il a une énergie exponentielle probablement alimentée par la passion qui l’habite, multipliant constamment les projets. C’est vraiment un être attachant. Je lui lève mon chapeau !

