Série NASCAR Pinty’s: les Québécois intraitables à Toronto

TORONTO | Les quatre premières éditions de la course de la série canadienne de NASCAR disputées dans les rues de Toronto avaient toutes été remportées par des pilotes québécois.

Andrew Ranger s’est assuré de garder cette fiche intacte quand il a signé une brillante victoire samedi dans la Ville-Reine au terme d’une épreuve qui n’a connu son dénouement qu’après deux tours de prolongation.

Le pilote de Granby, qui inscrit son troisième succès en cinq départs à Toronto, a su profiter de la dernière relance pour devancer, dans l’ordre, Alexandre Tagliani et Jean-François Dumoulin.

Tagliani, lui, a tout fait sauf gagner. Après avoir réalisé la position de tête la veille, il a mené de bout en bout les 35 tours réglementaires, ce qui lui aurait été suffisant pour gagner la course. Mais la dernière interruption aura été de trop pour lui.

Une manœuvre... limite

« J’ai observé Tagliani lors de l’avant-dernière relance, a relaté l’heureux vainqueur (son 24e succès dans la série) et je me suis aperçu qu’il se rabattait très tard à l’intérieur du premier virage.

« Il a posé le même geste, a-t-il poursuivi, quand le drapeau vert a été agité en prolongation et j’ai saisi ma chance. Ma manœuvre a été, disons, limite, mais il a été bon joueur malgré une légère touchette entre nous deux. »

Après des années où, plus souvent qu’à son tour, il a été victime de malchances et surtout d’ennuis mécaniques, Ranger voit enfin la lumière au bout du tunnel et une occasion bien réelle de savourer un troisième titre en NASCAR, lui qui avait été couronné en 2007 et 2009.

« La saison est encore longue, avoue-t-il, mais c’est plutôt prometteur. Ça fait beaucoup de bien de renouer avec le succès. »

En remportant deux victoires consécutives en série NASCAR Pinty’s, le pilote de Granby se hisse en tête du championnat avec une récolte de 167 points après les quatre premières étapes en 2018, à égalité avec Louis-Philippe Dumoulin, classé cinquième à Toronto.

Par contre, si la saison se terminait aujourd’hui, il serait consacré champion puisqu’il compte une victoire de plus que son rival de Trois-Rivières.

« J’aurais fait la même chose »

Ranger et Tagliani se sont livré dans le passé des duels acharnés, pour ne pas dire musclés, qui ont su alimenter une rivalité malsaine par moments.

Sauf que cette fois, ils se sont félicités cordialement sur le podium.

« La bataille a été dure à la fin, mais Andrew a fait la bonne manœuvre, a reconnu Tagliani. Si j’avais été derrière lui à la dernière relance, j’aurais fait la même chose. »

Tagliani a terminé l’épreuve non sans une voiture amochée, après un contact l’impliquant avec l’aîné des frères Dumoulin en fin d’épreuve.

« C’était audacieux de la part de Jean-François, a souligné Tagliani. Mais j’avais surtout hâte de voir le drapeau à damier. L’important, c’est de récolter des points précieux au championnat. »

Un deuxième podium

Dumoulin jubilait à sa sortie de voiture. Il égale son meilleur résultat dans la série, lui qui avait également accédé à la troisième marche du podium à Mosport, en Ontario, en mai 2015.

« J’ai franchement souhaité que quelque chose survienne devant moi [lire un contact entre Ranger et Tagliani] pour remporter la victoire, a indiqué Dumoulin, mais cette 3e place est très rassurante. »

Marc-Antoine Camirand a rallié l’arrivée au 6e rang alors que Donald Theetge s’est pointé à la neuvième place.

Pour Kevin Lacroix, l’autre Québécois parmi les 19 partants, cette course a été à l’image de son week-end : très décevante.

Victime d’une sortie de piste en qualifications samedi, le pilote de Saint-Eustache a vu deux crevaisons ruiner son parcours.

Parti en fond de grille, Lacroix a été l’auteur d’une belle remontée qui l’a mené jusqu’au 7e rang avant d’être forcé à l’abandon au 30e tour.

Résultats Série NASCAR Pinty’s à Toronto

Pilote Résidence Tours 1. Andrew Ranger Granby 37 2. Alexandre Tagliani Lachenaie 37 3. Jean-François Dumoulin Trois-Rivières 37 4. Gary Klutt Halton Hills, Ont. 37 5. Louis-Philippe Dumoulin Trois-Rivières 37 6. Marc-Antoine Camirand Saint-Léonard-d’Aston 37 7. James Vance Souffville, Ont. 37 8. D.J. Kennington St. Thomas, Ont. 37 9. Donald Theetge Boischatel 37 10. Pete Shepherd Brampton, Ont. 37

Autre Québécois

16. Kevin Lacroix Saint-Eustache 30

Marge de victoire : 1,148 seconde

Meneurs : Tagliani (1er au 35e tour) et Ranger (36e et 37e).