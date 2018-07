Décidément, la Ville de Québec occupe une place particulière dans le coeur de la formation Silverstein qui se produisait sur les plaines d’Abraham, samedi.

«En 2002, lors de notre première tournée, Québec est la seule ville qui s’est souciée de nous», a lancé le chanteur du groupe, Shane Told, au cours de sa prestation.

En effet, au cours de cette première tournée au Nouveau-Brunswick, Silverstein s’est arrêté au EXO Shop de la rue Saint-Joseph, afin d’y laisser un disque.

«Le EXO Fest débutait le jour suivant. Ils sont passés au magasin et m’ont donné un CD. Je l’ai vraiment aimé. J’ai donc demandé à Matt du groupe Fifth Hour Hero de les ajouter à la programmation. Ils ont joué le lendemain à L’Anti à guichet fermé», a raconté le propriétaire de la boutique, et copropriétaire de L'Anti bar & spectacles, Jay Manek.

«Chaque fois qu’ils reviennent à L’Anti, c’est sold out», a pour sa part ajouté le copropriétaire de l’établissement et promoteur de spectacles Karl-Emmanuel Picard.

Trois ans plus tard, Silverstein a eu l’occasion de se produire à nouveau au EXO Fest, cette fois à l’Agora de Québec.

Photo courtoisie

«La prochaine fois, nous allons les programmer à l’Impérial», prévoit le promoteur.