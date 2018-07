Série IndyCar: Newgarden surprend Dixon

TORONTO | Dominant la veille aux essais libres, le Néo-Zélandais Scott Dixon s’est fait ravir la position de tête par Josef Newgarden à la toute dernière minute de la séance de qualifications, samedi, à Toronto en série IndyCar.

Dixon, de l’écurie Ganassi, détenait le chrono le plus rapide (59,6920 s) avant que le pilote de l’équipe Penske ne vienne le devancer de deux dixièmes de seconde à son tout dernier tour de piste.

Les deux coéquipiers de l’Américain Newgarden, le Français Simon Pagenaud et l’Australien Will Power, se partageront la deuxième rangée au départ de la course dont le coup d’envoi sera donné dimanche vers 15 h.

Les Américains Alexander Rossi et Ryan Hunter-Reay, partenaires chez Andretti, ont réalisé les cinquième et sixième meilleurs temps respectivement lors de la troisième et dernière ronde des qualifications.

Rangée toute canadienne

James Hinchcliffe et Robert Wickens vont occuper par ailleurs une cinquième ligne toute canadienne, alors que leur compatriote, le Montréalais Zachary Claman DeMelo, dernier vendredi, n’a pu améliorer son sort en qualifications. Il s’élancera du 23e rang sur la grille de départ.

Newgarden, champion en titre de la série, avait remporté la course à pareille date l’an dernier à Toronto. Rossi et Hinchcliffe l’avaient suivi au fil d’arrivée.