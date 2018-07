Philippe Couillard en visite aux Régates de Valleyfield

De la visite remarquée aux Régates de Valleyfield: le premier ministre Philippe Couillard s’y est rendu samedi matin pour un bain de foule qui a duré plusieurs heures.

M. Couillard a fait cette escale dans le cadre de sa tournée estivale, pour y rencontrer les participants de cette populaire compétition sportive, ainsi que des visiteurs, dont certains ont profité de l’occasion pour prendre des photos avec le chef libéral.

«Je suis plus dans la précampagne. On se promène pour avoir du plaisir avec les gens, ici, et au Festival d’été de Québec il y a une couple de jours. Les gens de veulent pas avoir de chicanes politiques quand ils sont en vacances, c’est pas ça qu’on veut personne, mais on est présents partout. On se fait des barbecues et on a du plaisir», a expliqué Philippe Couillard, questionné sur les raisons de sa présence à l’événement.

Décidément, cette édition des régates a des allures de campagne électorale, alors que dimanche, c’est le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, qui a prévu se rendre sur place.