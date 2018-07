[PHOTOS] Grand rassemblement folk à la façon des 2Frères

La première présence du prolifique duo 2Frères au Festival d’été a pris les allures d’un grand rassemblement entre amis à saveur folk, samedi soir, dans un parc de la Francophonie bondé et vendu à la cause des frangins Érik et Sonny Caouette.

L’effet fédérateur de leur folk-pop est indéniable. Non seulement ils sont l’un des rares artistes québécois à vendre des albums à coups de dizaines de milliers, mais ils se produisent invariablement devant des fans loyaux qui savent leurs chansons par cœur, comme on avait pu le vérifier en assistant à une série de concerts durant leur tournée dans l’est du Québec, l’hiver dernier.

Samedi n’a pas fait exception. À la différence qu’on approchait les dix mille spectateurs.

« Québec, wow ! », s’est exclamé Érik Caouette à la vue du parterre rempli où il y avait presque en permanence des téléphones cellulaires en mode enregistrement vidéo.

Et pour ceux qui doutent encore de leur pouvoir d’attraction, qui d’autre pourrait prendre une chanson-joke de qualité douteuse, intitulée Grin Cheese, et réussir à la faire chanter par tous les festivaliers?

Aboutissement

C’était l’aboutissement d’un début de carrière fulgurant. Ce parc de la Francophonie, a confié Érik Caouette, il ne croyait pas l’obtenir «après si peu de temps».

Évidemment, ils ont meublé l’essentiel du programme dans leurs albums Nous autres et La route. Mais les 2Frères ont aussi profité de l’occasion pour rappeler leur passé de chansonniers dans les bars en déballant quelques reprises.

Parmi celles-ci, on retrouvait des titres des BB, un incontournable depuis le décès de Patrick Bourgeois. Mais leur meilleur coup a été de livrer sur coup d’efficaces relectures de Don’t Stop Believin’, de Journey, et Africa, de Toto.

Après, il était temps d’attaquer les gros morceaux : À partir d’Au sommet et Maudite promesse jusqu’à Nous autres, cet enchainement de succès a été ponctué d’une longue et chaleureuse ovation, preuve de plus que l’amour entre les 2Frères et son public a des racines profondes.

Poulin réchauffe la place

Les 2Frères auraient difficilement pu demander mieux qu’Alexandre Poulin pour réchauffer la foule avant leur arrivée sur scène. Dès Souffler sur les braises, la deuxième chanson au programme, tout le parterre s’agitait les bras au son de la musique folk du Sherbrookois.

Visiblement, Poulin comptait sur un bon lot de fidèles dans la foule. Il les gâtés avec une foule d’anecdotes, dont une qui a fait roucouler les gens de Québec quand il a raconté avoir assisté à son premier match de hockey de la Ligue nationale au Colisée. Il se rappelait même de score, 6-3 Nordiques face aux Whalers de Hartford.

Après une apparition des frères Caouette pour une Fernand particulièrement endiablée, Alexandre Poulin, qui leur a rendu la pareille durant leur prestation, a conclu en force avec Une lumière allumée qui a soulevé le Parc de la Francophonie.

Pas de doute, il se produira avant longtemps dans ce festival comme tête d’affiche.

Goulet : dépasser le chansonnier

Comme les vedettes de la soirée, le Beauceron Pierre-Hervé Goulet est issu de l’univers des chansonniers. Mais en ouverture de séance, il a montré qu’il en dépasse les prérequis de base en naviguant avec aisance entre des influences folk-rock et d’autres en provenance de la variété musicale française.

Goulet avait fait parler de lui, il y a deux ans en livrant lui-même ses albums directement chez ses fans. Hier, ce sont eux qui sont venus à lui. Ou plutôt, ils étaient surtout là pour les 2Frères mais ils ont quand donné une belle écoute à Goulet, qui le leur a bien rendu en prenant le temps de raconter les anecdotes qui lui ont inspiré ses chansons.

Comme un chansonnier, quoi !