Pourquoi ma mère s’acharne-t-elle à dénigrer ma copine?

J’ai 31 ans. Jusqu’à l’an dernier alors que j’étais encore aux études, j’habitais chez ma mère même si j’avais une blonde depuis trois ans. Ma mère qui m’a élevé quasiment toute seule a toujours été possessive à mon endroit. Quand elle est tombée enceinte, l’union avec mon père tirait à sa fin et lui ne souhaitait pas d’enfant à ce moment-là. Ma relation avec lui n’a vraiment pris forme que lorsqu’il a eu des enfants avec sa femme actuelle et qu’il a ressenti le besoin de lui faire part de mon existence. Vu la possessivité de ma mère à mon endroit, j’ai vécu ma relation avec lui en cachette.

J’ai décidé d’emménager avec ma copine quand j’ai commencé à gagner ma vie. Depuis un an, nous cohabitons dans un charmant appartement du centre-ville. Ma mère, qui appréciait cette fille depuis que je la lui avais présentée, est devenue soudainement sa pire ennemie. Ça a coïncidé avec le moment où je lui ai annoncé mon départ de la maison.

Elle prend mal le fait que ma blonde prenne de plus en plus de place dans ma vie. N’ayant pas supporté que je parte de la maison, elle a décidé de lui en imputer l’entière responsabilité. De bonne et belle bru qu’elle était à ses yeux avant, elle est devenue le pire monstre. Ma mère s’est mise à critiquer tous ses choix vestimentaires. Et comme on a refusé de décorer notre nid avec ce qu’elle voulait nous transférer de son ameublement, elle trouve sans intérêt ce qu’on a choisi pour orner la place, et bien sûr, c’est ma copine qui manque de goût, puisque moi je demeure parfait à ses yeux.

Je trouve la situation actuelle difficile et j’en suis rendu à voir ma mère en tête à tête pour ne pas exposer ma blonde à ses sarcasmes. Mais ma copine est de moins en moins d’accord avec cette façon de faire et tente de m’imposer de lui parler en pleine face pour régler l’affaire. Mais je connais ma mère, elle n’accepterait pas ce genre de mise au point. Ce serait alors la catastrophe. Comment régler cet imbroglio sans les blesser ni l’une ni l’autre ? Comment faire comprendre à ma mère que ma copine est la même fille qu’elle adorait quand je ne faisais que sortir avec elle ?

Un fils déchiré

On parle ici de bien plus qu’un imbroglio. On parle d’une mère qui refuse à son fils la capacité de prendre son envol. Votre blonde a raison de ne pas accepter le compromis que vous faites pour tenter de ménager la chèvre et le chou. Même si elle s’est beaucoup investie auprès de vous dans votre enfance, votre adolescence et votre début de vie adulte, il faut maintenant que votre mère vous laisse aller. Et pour qu’elle comprenne, ça va être nécessaire de lui parler franchement, de lui dire votre vérité d’homme qui veut s’investir dans une vie de couple avec celle qu’il aime.

Un enfant n’est pas là pour remplir la vie affective de sa mère. Non seulement devrait-elle se réjouir de ce qui vous arrive, mais elle devrait en plus vous encourager à poursuivre sur votre élan. Cette fille n’a pas changé, et comme elle l’aimait avant, il n’y a aucune raison de la mépriser maintenant. Sauf si elle considère que sa place à elle est entre vous deux, ce qui est tout à fait malsain vous avouerez.