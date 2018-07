« J’ai eu des mandats intéressants chez SNC-Lavalin, dit celle qui est avocate de formation. Je gérais des équipes en Inde, en Chine. J’ai aussi été activement engagée dans la mise en place du programme de conformité et de gouvernance. La firme était alors en pleine tourmente avec le scandale des commandites. Quand on vit ça de l’intérieur, c’est valorisant de participer au changement. »

Les entrepreneurs se plaignent souvent d’avoir à porter tous les chapeaux. Pas Claudine Fyfe. Depuis l’automne dernier, elle est à la tête de Fynlam, une firme de services-conseils en approvisionnement. Elle accompagne les entreprises dans la mise en place de stratégies pour optimiser leurs activités liées aux achats. Un domaine d’expertise pour celle qui a travaillé pendant plus de 15 ans en approvisionnement stratégique pour des organisations nationales et internationales.

Après toutes ces années, Claudine Fyfe voulait vivre autre chose. « Les grandes entreprises exercent souvent une gestion à court terme, en fonction des résultats financiers du prochain trimestre. J’avais besoin de définir mes propres orientations et de décider des stratégies au-delà du court et du moyen terme. »

« Je me suis dit qu’il fallait que je croie en moi en m’appuyant sur mon expérience et mes compétences. Ma mission, c’est de contribuer à la rentabilité des entreprises. Il y a moyen pour une organisation d’aller chercher des marges de profit sans pénaliser sa compétitivité sur le marché. C’est devenu mon dada. »

Sa clientèle est diversifiée. « On a des clients qui sont “verts” dans le domaine de l’approvisionnement, on les assiste dans le développement de leurs activités et on peut même exécuter des tâches.