Achalandage durant le FEQ: soulagement pour les commerçants

« Je pense qu’on s’en va vers une bonne édition du festival. À pareille date, depuis le début de l’année, nos chiffres sont encore légèrement à la hausse de 3 ou 4 %. C’est bien parti. Quand il pleut, évidemment, ça affecte les performances et on ne connaît pas le temps qu’il fera le mois prochain et en septembre. Le plus gros mois de la saison touristique est maintenant le mois d’août », explique Éric Bilodeau, directeur du marketing et des communications à l’Office du tourisme de Québec.