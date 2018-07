Voici le truc ultime des vedettes pour avoir des jambes à l’infini sur leurs photos

La saison estivale est le moment de l’année où l’on dévoile nos jambes en les mettant en vedette dans nos shorts et nos maillots de bain préfs.

Une publication partagée par Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) le 28 Mai 2018 à 7 :13 PDT

Comme nos gambettes sont les stars de l’été, les vedettes et les influenceuses ont décidé de partager leur meilleure technique pour donner l’illusion que leurs jambes sont plus longues. Dites bonjour à la pose «pieds de Barbie»!

Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 12 Juil. 2018 à 7 :37 PDT

La posture est simple: il suffit de se mettre sur la pointe des pieds comme si vous portiez des talons hauts, ce qui rendra vos muscles de mollets et quadriceps plus tendus. Vous aurez donc l’impression d’avoir des jambes plus longues et affinées.

Une publication partagée par Lucie Rhéaume Gonzalez (@lucierheaume) le 13 Févr. 2018 à 5 :33 PST

Que vous soyez petite ou que, tout simplement, vous aimiez paraître plus grande, c’est la pose à adopter pour mettre en valeur vos jambes sur vos clichés Instagram cette saison.

Une publication partagée par Shay Mitchell (@shaymitchell) le 6 Juil. 2018 à 7 :14 PDT

Même en position assise, le pied pointé donne l'illusion de gambettes à l’infini.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!