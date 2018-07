10 faux pas survenus durant des spectacles au FEQ

Le 51e Festival d’été de Québec a ravi une fois de plus les milliers de festivaliers qui déambulaient en ville soir après soir, afin d’assister à la kyrielle de spectacles qui s’offraient à eux sur les différentes scènes. Ces spectacles ne se sont toutefois pas tous déroulés sans anicroche...

Voici quelques faux pas, petits «fails» et moments loufoques survenus durant le festival.

Photo FEQ

1. Le guitariste Andreas Schonfeldt du duo Make-Overs a changé une des cordes de guitare qui s’est brisée après quelques accords. Il n’avait pas de guitare de remplacement. La « batteuse » Martinique Pelser a rigolé de la situation et a tenté de combler le vide sonore.

Photo Simon Clark

2. Ian Anderson, chanteur et flûtiste de Jethro Tull, n’avait plus sa voix des belles années. Il a donc eu de la difficulté à trouver les bonnes tonalités dans les pièces Thick as a Brick, Too Old to Rock n’ Roll, Too Young to Die et Songs from the Wood.

Photo AFP

3. Pendant son spectacle au carré D’Youville, Jain s’est crue un instant dans la métropole. «Vous êtes fatigués Montréal...?», a-t-elle dit. Le public n’a pas manqué de lui rappeler qu’elle était à Québec! «Oh non. Je m'excuse de toutes mes forces. C'est nul», s’est-elle repris.

Photo tirée de Facebook

4. Le chanteur de Lo’Jo, Denis Péan, ignorait lui aussi qu’il se produisait dans la Vieille Capitale... «Merci peuple de Montréal», a-t-il lancé pendant son spectacle.

Photo Simon Clark

5. Pour le premier (et le seul) After FEQ, le groupe Chromeo a dû composer avec des problèmes techniques qui auraient été causés par une surcharge électrique au Coeur du FEQ!

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

6. Le rappeur Loud a aussi été confronté à des problèmes techniques... ces derniers sont survenus au cours du Pop-Up FEQ qu’il a offert au skate park du parc Victoria.

Photo AFP

7. Le «boys band décalé», Brockhampton, a demandé de faire du bruit pour Shawn Mendes... le hic c’est que ce soir-là c’était The Weeknd la tête d’affiche des plaines d’Abraham! L’un des membres a aussi échappé son micro pendant la prestation!

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

8. La star de la pop Shawn Mendes a vécu un moment un peu gênant lorsqu'il est tombé sur les «foufounes» en plein concert!

PHOTO PASCAL HUOT

9. Nous ignorons la cause, mais des problèmes de sons ont gêné la prestation de The War On Drugs au parc de la Francophonie. Heureusement le tout s’est réglé rapidement.

Photo tirée de Facebook

10. Ce qui se voulait un coup d’éclat de Lil Yatchy s’est finalement avéré être un flop! Le rappeur a en effet interrompu son spectacle pendant de longues minutes pour lancer des dizaines de bouteilles d’eau aux festivaliers devant lui. Il a demandé aux spectateurs de ne pas les boire mais de les tenir dans les airs pour les lancer ensuite dans les airs et les gaspiller...

–Avec la collaboration de Michaël Labranche, Yves Leclerc et Cédric Bélanger