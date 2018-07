Quatre spectacles marquants de Radiohead à Montréal

Habitué aux spectacles à grand déploiement (ses deux concerts précédents avaient été au parc Jean-Drapeau), Radiohead a causé une frénésie chez ses admirateurs montréalais en annonçant deux spectacles « intimes » à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, les 10 et 11 juin 2006. Sans surprise, les billets se sont envolés en quelques minutes. En grande forme, le groupe avait alors joué en primeur plusieurs pièces qui allaient se retrouver, quelques mois plus tard, sur son excellent album In Rainbows.

Sans doute au plus fort de sa popularité, Radiohead s’était amené dans les studios de MusiquePlus, pour l’enregistrement d’un concert devant une poignée de spectateurs. Pour l’occasion, Thom Yorke n’était accompagné que du musicien Jonny Greenwood. En un peu plus d’une heure, le duo avait interprété dix morceaux, dont les favorites No Surprises et Karma Police. Un spectacle qui a marqué l’histoire de la station.

Peu de temps après avoir lancé coup sur coup Kid A et Amnesiac, Radiohead était venu jouer pour la toute première fois au parc Jean-Drapeau. Le groupe avait pigé dans ces deux albums, mais aussi abondamment dans le sublime OK Computer, avec sept chansons, dont Climbing Up the Walls, Exit Music (for a Film), Lucky et Paranoid Android. Deux ans plus tard, le groupe revenait sur le même site, avec sa tournée pour Hail to the Thief.