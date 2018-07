Bonne et mauvaise nouvelle dominicale

Si les Capitales et leur gérant Patrick Scalabrini avaient de quoi se réjouir à l’issue d’une autre victoire aux dépens des Boulders de Rockland au Stade Canac, dimanche après-midi, au compte de 8-4, ils devront désormais se débrouiller sans leur as partant Arik Sikula, qui a accepté une offre du Mexique jusqu’à la fin de la saison.

Sikula (8-2, 2,50) rejoindra les Sharaperos de Saltillo de la Ligue mexicaine (AAA) dès mardi en prévision d’un premier départ vendredi avec sa nouvelle équipe, qui évolue dans un stade de 16 000 places. L’ancien frappeur étoile des Capitales, Balbino Fuenmayor, joue dans ce circuit qui offre de meilleures conditions salariales que dans la Ligue Can-Am.

Photo d'archives Simon Clark

Pour le Californien de 29 ans, cette destination s’ajoutera aux nombreuses autres qu’il a visitées au cours de sa carrière, dont l’Australie, le Venezuela, Porto Rico et les États-Unis.

« Je suis très excité, c’est une grosse opportunité pour moi et ça faisait partie de mes buts depuis l’an passé de jouer au Mexique. J’ai joué dans plusieurs pays et le Mexique s’ajoute à cette liste. C’est un peu un rêve qui devient réalité », s’est réjoui Sikula.

Sikula disait un dernier au revoir à ses coéquipiers dans le vestiaire après la victoire contre Rockland puisque ces derniers prendront la route vers Ottawa sans qu’il les accompagne. L’an passé, à sa première campagne dans l’uniforme blanc à rayures bleues, le rouquin avait excellé avec une fiche de 12-5 et une moyenne de points mérités de 3,28.

« C’est difficile de partir, mais pour ma carrière, c’est la meilleure chose à faire puisque j’ai toujours voulu jouer au plus haut niveau que je pouvais », a-t-il assuré.

Trou à combler

Déjà privées de Lazaro Blanco jusqu’au début août en raison de sa participation aux Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes, les Capitales devront se creuser les méninges pour combler le départ inattendu de Sikula.

À cela pourrait s’ajouter un séjour sur la liste des blessés pour Kalian Sams, qui connaîtra le résultat des radiographies passées pour sa main gauche lundi. Le puissant cogneur néerlandais a été atteint par un tir jeudi, ratant les trois matchs successifs de sa troupe.

« Je suis content pour Arik, mais pour nous, c’est un cauchemar. C’était notre meilleur lanceur depuis un bout et contrairement à Sams, c’est plus difficile de trouver un bon LS-4 qu’un vétéran », a expliqué Scalabrini, qui n’a pas vécu pareille situation fréquemment dans le passé. « On a été chanceux dans les dernières années parce que malgré de belles histoires, nos gars sont partis pendant l’hiver et non pendant la saison. »

Série remportée

N’empêche que les Québécois ont conclu leur seul week-end de juillet à domicile avec trois gains supplémentaires au tableau, demeurant au plus fort de la lutte pour se hisser en tête de la Can-Am.

« Dans le contexte où il nous manquait trois (Sams, Maxx Tissenbaum et Yordan Manduley) de nos cinq meilleurs frappeurs et avec deux points d’interrogation au monticule sur quatre matchs, je suis très satisfait. Des gars dont on ne s’y attendait pas comme [Edgar] Lebron, [Brad] Antchak et [Nick] Gotta nous ont aidés », a souligné l’instructeur-chef.

MacDonald prêt à faire le saut

Photo Didier Debusschère

Après avoir fracassé le record de circuits de la Western Major Baseball League (WMBL), Riley MacDonald entame à Québec le premier chapitre de sa carrière chez les professionnels avec la conviction de poursuivre sur sa lancée des dernières semaines.

Le receveur et joueur d’utilité a fait parler de lui dans la WMBL, une ligue estivale pour joueurs collégiaux dans l’Ouest canadien, pour avoir brisé la marque de 18 longues balles en une saison. Avant d’abandonner ses coéquipiers des Bombers de Brooks, petite localité albertaine, il s’était forgé une moyenne de ,362 (50 en 138), cogné 20 bombes et produit 49 points, meneur incontesté dans le cas des deux derniers chiffres.

Auteur d’un simple à ses débuts avec les Capitales au poste de receveur, dimanche, MacDonald savoure encore son exploit des derniers jours, d’autant plus qu’il n’avait jamais frappé de coups de quatre buts à ses deux premières campagnes dans les rangs collégiaux. Il s’estime prêt à étirer les bras à un niveau supérieur dans la Can-Am.

« Le record est un gros accomplissement pour lui. Je veux contribuer aux succès de l’équipe. Si je peux faire ça, je serai heureux. Je vais garder le même élan que j’avais sans trop essayer d’en faire. Les joueurs et les lanceurs sont plus forts dans cette ligue [la Can-Am], les arbitres sont meilleurs et les stades sont plus gros, mais je crois que je peux bien m’en sortir. »

En vitesse

Les quatre manches lancées par Brett Lee, inactif depuis le 23 juin en raison d’une blessure, ont plu au gérant Patrick Scalabrini, de même que les « fiers services rendus » par Jonathan Malo à titre de remplaçant. Le vétéran québécois, qui est sorti de sa retraite pour une deuxième fois cette saison à l’occasion de la visite des Boulders, a ajouté cinq coups sûrs à sa fiche en plus de produire deux points. « De voir des lancers, ça fait la différence. C’est ce que j’explique aux plus jeunes quand ils sont dans une léthargie. Plus tu vois de lancers, plus ça aide. Cela dit, le dos en arrachait un peu ce matin [dimanche], mais Jérôme [le physiothérapeute] a remis ça sur le piton ! » a lancé l’ancien espoir des Mets de New York, toujours prêt à aider « ses amis » quand l’occasion s’y prête.