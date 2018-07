Chantez, vous êtes photographiés

De scène en scène, les photographes du Journal ont immortalisé les plus grandes stars au cours des 11 derniers jours. Ces clichés sont leurs favoris. Revivez certains grands moments du Festival d’été à travers ces images.

Photo Simon Clark

Dave Grohl tire-t-il sa force de ses cheveux ? Chose certaine, la tignasse du leader des Foo Fighters a fourni une image qui décrit bien toute l’énergiedéployée par le groupe rock lors de son retour sur les Plaines.

Photo Jean-François Desgagnés

Encore de la nostalgie, cette fois gracieuseté du vétéran de la scène rock progressif Ian Anderson, qui s’est exécuté sous les éclairages raffinés du parc de la Francophonie.

Photo Annie-T. Roussel

Les moments de nostalgie ont encore été nombreux au cours du FEQ. Graham Russell, moitié de Air Supply, a replongé la foule quelques décennies derrière.

Photo Pascal Huot

Des regards complices et un mariage réussi entre l’Orchestre symphonique de Québec, les chansons de Serge Gainsbourg et la voix de Jane Birkin.

Photo Didier Debusschère

Une génération avant Dave Grohl, il y avait Neil Young. Le vieux rockeur a montré aux festivaliers qu’il n’a pas perdu sa touche, même à 72 ans.