Comment ramener le sexe dans une vie de couple?

Lisant votre rubrique régulièrement, je me suis arrêtée ce matin à la lettre de cette dame qui vous parlait de sa baisse de libido devenue un problème dans son couple, et qui vous demandait de l’aider à y remédier. Je suis dans la trentaine moi aussi et j’ai eu à vivre avec ce genre de problème à cause d’ennuis gynécologiques ainsi que d’un traumatisme.

J’aurais deux conseils pour cette dame. Le premier rejoint le vôtre, à savoir qu’il serait bon qu’elle consulte un(e) sexologue pour analyser l’ensemble de sa situation sur ce plan. Le deuxième est issu des connaissances que j’ai acquises par mon travail dans une boutique érotique et aux sexologues que j’y ai rencontrés, à savoir l’utilisation des fameuses « boules chinoises ». C’est un instrument fort simple d’utilisation qu’on peut porter à tout moment de la journée.

À l’intention de toutes les femmes, je signale que ces boules offrent plusieurs bienfaits souvent insoupçonnés, à telle enseigne qu’elles sont recommandées autant par les médecins, les gynécologues que les sexologues. Non seulement servent-elles à augmenter la libido, mais elles aident également au raffermissement du plancher pelvien, à l’augmentation de la lubrification vaginale naturelle, et par voie de conséquence, à stabiliser le pH en diminuant les risques d’infection, en plus d’aider lors des rapports sexuels à améliorer les orgasmes.

Comme ça m’a personnellement beaucoup aidée, j’ai pensé que ça pourrait rendre service aux femmes d’en connaître un peu plus sur une chose qui semble encore bien mystérieuse pour plusieurs et uniquement reliée au plaisir sexuel, alors que c’est plus que ça.

Une jeune femme au grand vécu

Sans vouloir me substituer à ma collègue sexologue du Journal Julie Pelletier qui possède en la matière des compétences que je n’ai pas, je confirme quand même la valeur de votre proposition pour celles qui auraient l’envie de tenter le coup. Normalement, quand on parle des « boules de geisha », l’autre nom qu’on leur donne, on vise plus à mettre de l’avant l’effet qu’elles ont pour pimenter la vie sexuelle. Mais quand on lit sur leurs effets bénéfiques, on vante les mérites qu’elles ont comme accessoire de rééducation et de musculation du périnée. Une simple recherche sur internet, y compris dans des rubriques à caractère médical, nous permet d’en savoir plus sur le sujet.