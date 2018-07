Coupe du monde: Le Cœur du FEQ affiche complet

L’euphorie de la Coupe du monde a envahi Québec dimanche, jour de finale. Le match diffusé au Cœur du FEQ a attiré tant d’adeptes qu’il a fallu fermer l’accès au site, où l’on affichait complet dès 11 h.

La victoire de la France contre la Croatie par la marque de 4 à 2 a soulevé les milliers de partisans des bleus venus vivre ensemble cet événement. Les maillots bleus et les drapeaux français dominaient le parterre du Festival d’été de Québec. La Marseillaise a aussitôt retenti.

« C’est un rêve, c’est fantastique! On l’a vécu en 98, j’ai le maillot, mais on va pouvoir mettre une deuxième étoile. On est super heureux », s’est exclamé Olivier Marszalek, l’un des nombreux supporteurs de la France.

Dans le camp croate, qui comptait aussi plusieurs partisans, on ne se laissait pas abattre par le résultat. L’équipe s’est bien défendue et a bien fait « pour un pays de 4,1 millions d’habitants », a dit l’un d’eux. Après avoir terminé troisième 1998 et maintenant deuxième en 2018, l’équipe se battra pour l’or à la prochaine Coupe du monde, a ajouté Branko Farkas.

L’événement était diffusé gratuitement à l’initiative du Consulat général de France à Québec et du Festival d’été de Québec et avec l’accord de la Ville de Québec.

Le Cœur du FEQ pouvait contenir 2 500 personnes. Des centaines d’autres se sont massées autour de la fontaine de Tourny. Ressortissants français et croates, mais aussi résidents de Québec se sont déplacés en grand nombre.

Plus de détails à venir...