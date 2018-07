Dans nos archives: Terence Hill est en ville

Québec a eu de la grande visite les 15 et 16 juillet 1988 alors que l’acteur Terence Hill y est venu faire la promotion de son plus récent film, Renagade.

Mario Girotti, son vrai nom, s’est surtout fait connaître pour ses rôles comiques dans des films d’action et des westerns spaghettis, mettant à l’avant-plan son regard bleu perçant et ses qualités athlétiques.

« J’ai fait de la comédie bien malgré moi. [...]Lorsque j’ai fait Dieu pardonne, pas moi (1967) les gens m’ont trouvé drôle. Je me destinais pourtant aux dramatiques », a déclaré Hill au Journal.

L’Italien, qui à l’époque était établi aux États-Unis, a donné l’impression d’un homme timide et discret.

« Je trouve les gens de Québec vraiment charmants et chaleureux et je suis surpris de me sentir très à l’aise à prendre des bains de foule », a-t-il ajouté.