[PHOTOS] Dave Matthews Band au FEQ: première rencontre sans frénésie

Le Dave Matthews Band ne fait peut-être pas l’unanimité auprès des amateurs de musique. Mais dimanche soir, lors de la dernière soirée du Festival d’été, les plaines d’Abraham étaient de tout cœur derrière la tête d’affiche du jour, quoique plus sagement qu’à l’habitude.

On a clairement senti que l’énergie commençait à faire défaut en ce jour 11 lorsque le DMB a fait son apparition sur scène. La frénésie observée à maintes reprises durant ce FEQ a été troquée pour une ambiance décontractée, imposée par des enchainements mollassons qui plongeaient les Plaines dans le silence pendant plusieurs secondes entre chaque morceau.

Le septuor de la Virginie était armé de bonnes intentions en vue de ce premier face à face avec Québec. Le DMB a même imité les Foo Fighters et obtenu l’autorisation de défoncer le couvre-feu jusqu’à minuit. Ils ont finalement joué pendant deux heures dix minutes.

Côté musique, on a vite constaté que le DMB, qui compte étrangement son lot de détracteurs, sait faire. L’ouverture au son de Don’t Drink the Water, pimentée par une basse particulièrement lourde, avait du mordant et mettait bien la table pour ce qui s’en venait.

«On est venus avec la famille et on a pu marcher dans votre belle ville. Quel joli coin du monde», a partagé Matthews après avoir remercié la foule en français.

Trudeau et le cornichon

Durant ce généreux concert, Dave Matthews et sa bande ont circulé dans tout leur répertoire sans trop ambitionner sur le matériel du dernier-né, Come Tomorrow. Les premières réactions senties du public sont d’ailleurs survenues durant les premiers accords de Warehouse, tirée d’Under the Table and Dreaming, l’album qui les a mis au monde durant les années 1990.

Incisif sur You Might Die Trying, un des beaux moments de la soirée, Dave Matthews a ensuite fait un peu de politique en confessant qu’il était jaloux de Justin Trudeau.

«Il paraît bien, semble relax. Nous, au sud, on a une espèce de cornichon. Ça me donne le goût de déménager ici avec mes enfants, ma femme et ma famille», a dit Matthews.

Envolées de haut niveau

Remise au goût du jour par le film Lady Bird, Crash Into Me a ensuite été bien reçue. Idem pour leur relecture de Sledgehammer, de Peter Gabriel, bien qu’encore là, on se serait attendu à plus de ferveur.

Musicalement, c’est demeuré impeccable d’un bout à l’autre. Grey Street et Ants Marching ont notamment permis d’apprécier la cohésion, le talent indéniable et les racines jazz des sept musiciens qui se sont lancés dans quelques envolées improvisées de haut niveau.

C’est à ce moment, après deux heures de musique, que le public a finalement mis de côté sa retenue et acclamé avec chaleur le groupe.

N’empêche qu’entre le Dave Matthews Band et Québec, il y a encore du travail à faire pour établir des liens durables. En fin de parcours, le site avait d’ailleurs perdu plusieurs spectateurs. Le concert de dimanche aura-t-il une suite?

Simpson laisse parler sa guitare

Vous saurez nous dire si l’appellation virtuose peut leur être attribuée, mais les deux premières parties qui nous ont menées jusqu’au Dave Matthews Band ont mis en vedette des guitaristes bien déterminés à nous faire une démonstration de leur remarquable dextérité.

Dans le volet country rock de la soirée, plus rock que country pour être exact, on a fait connaissance avec Sturgill Simpson, nouvelle star de l’americana au timbre de voix qui nous transporte illico dans les paysages poussiéreux du sud des États-Unis.

Le gars n’est pas jasant. Il n’a guère dit que quelques mots à la foule. Mais quel guitariste ! Chez Simpson, ce qu’il a à dire passe par la musique, balancée avec une énergie très virile. Oubliez la finesse, bienvenue dans le rock tout ce qu’il y a de plus brutal et maitrisé à la fois.

Auréolé par les Grammy Awards l’an dernier, les bruits favorables qui ont précédé sa venue n’étaient vraiment pas de la frime. Assez pour lui pardonner de ne pas nous avoir salués convenablement en quittant.

John Butler en crescendo

Ils s’appellent le John Butler Trio – on les avait déjà vus au FEQ en 2010 - mais toute l’attention pendant leur performance était portée sur le chanteur et guitariste John Butler. À l’instar de Sturgill Simpson, il a offert une époustouflante démonstration de son savoir-faire, en début de soirée.

La formation australienne, représentante de la vague roots/rock, a offert une prestation en crescendo. Après un lent départ, le concert a pris son envol avec l’impétueuse livraison de Pickapart. Puis, le plat de résistance est arrivé avec l’instrumentale Ocean. Grâce aux gros plans des écrans géants, on a pu bien voir Butler, désormais seul et réfugié près de la batterie, gratter tel un acrobate sa douze cordes tout au long de cette longue pièce de plus de sept minutes.