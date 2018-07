Deux fiertés locales montent sur le podium

VALLEYFIELD | Rémy Leblanc et Jonathan Daoust se sont livré une bataille qui restera dans les annales des Régates de Valleyfield. Les deux Québécois ont partagé la deuxième et la troisième marche du podium de la classe Hydro 350 dimanche lors de la dernière finale de la journée.

Le vainqueur de la catégorie la plus compétitive de ce sport a été l’Américain Douglas Rapp, mais c’est le duel opposant les deux Québécois qui a retenu l’attention des 25 000 spectateurs qui ont apprécié le spectacle présenté sur la baie Saint-François.

Ils ont assisté à cette finale enlevante dans laquelle les pilotes ont maintenu une vitesse moyenne de 132 km/h pendant un peu plus de quatre minutes.

Photo courtoisie, Alex Drouin

Tour déterminant

Dès le départ, Rapp a pris les devants et au deuxième tour, Daoust a tenté de le dépasser, mais son embarcation a levé légèrement dans les airs, le forçant à réduire la cadence.

C’est à ce moment que le meneur au championnat des pilotes, Rémy Leblanc, en a profité pour le dépasser.

« Je l’ai laissé passer », a lancé à la blague Daoust, qui a terminé troisième avec un chrono de 3 min 46, 48 s.

Il a tout fait pour dépasser son compatriote, mais ce dernier a résisté à sa poussée. « Je suis content que deux Québécois soient sur le podium chez moi », a ajouté le natif de Salaberry-de-Valleyfield.

« C’est très difficile de gagner ici, car la moindre petite erreur t’empêche de prendre part à la finale », a ajouté le Campivallensien Leblanc, qui a complété la course avec un temps de 3 min 42,06 s.

Avec une récolte de 79 points dans la journée, Leblanc totalise maintenant 388 points au classement des pilotes. Derrière lui, Douglas Rapp en a 378.

« Cette victoire est incroyable, a lancé Rapp, qui a complété l’épreuve alors que le cadran s’est arrêté à 3 min 36,43 s. J’entendais mon équipe qui me parlait dans mes écouteurs me disant que Rémy et Jonathan n’étaient pas très loin. C’était stressant. »

Photo courtoisie, Alex Drouin

Déception pour Bobby King

Hélas, les jours se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Bobby King en est l’exemple évident.

Celui qui avait volé la vedette lors des journées de vendredi et de samedi a dû se contenter de la sixième et dernière place.

Malheureusement pour lui, il était le meneur lorsque la course a été arrêtée en raison de l’embarcation de Jeff Bernard, qui s’est retrouvée à l’envers à cause des vents.

Heureusement, le pilote a rapidement pu sortir de son bateau.

Pour cette 80e édition, l’organisation a estimé qu’environ 115 000 personnes ont assisté aux courses et aux spectacles en soirée.