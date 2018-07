Dix souvenirs impérissables du Festival d’été 2018

Onze jours, des dizaines de concerts et de trop peu nombreuses heures de sommeil plus tard, il est déjà temps de dresser un bilan de ce Festival d’été 2018. Nos journalistes ont décidé de partager avec vous dix moments ou spectacles qui les ont marqués, des souvenirs qui resteront gravés dans notre mémoire et certainement aussi dans la vôtre. À noter que ces lignes sont écrites avant la soirée de dimanche. Prochain rendez-vous : du 4 au 14 juillet.

La pluie s’invite encore chez les Foo Fighters

Pendant de longues minutes, tout juste avant que les Foo Fighters montent sur scène, on a cru revivre le scénario de 2015. Heureusement, l’averse a cessé à temps et les festivaliers ont pu savourer deux heures 30 de rock gracieuseté de Dave Grohl et sa bande.

Alexisonfire remplace Avenged Sevenfold à 48 heures d’avis

Photo Didier Debusschère

Catapulté sur la scène des Plaines à la dernière minute en raison du désistement d’Avenged Sevenfold, Alexisonfire n’a pas du tout été intimidé par l’ampleur de cette mission casse-cou. Les Canadiens ont fait ça comme des grands avec énergie et passion.

Hubert Lenoir vire Place d’Youville à l’envers

Photo Annie T. Roussel

Dans sa ville, le nouveau phénomène de la pop québécoise a montré de quel bois il se chauffe. Flamboyant et audacieux au point d’escalader un abribus, Lenoir a créé l’événement. Et en prime, sous le regard attentif de Luc Plamondon.

Neil Young brasse les Plaines au point de péter les cordes de sa guitare

Il a 72 ans, mais ça ne paraît pas. Transporté par un long jam à la fin de Like a Hurricane, Neil Young a arraché toutes les cordes de sa guitare Gibson. Le grand-père du grunge ne fait rien comme les autres.

Les filles font la loi sur les Plaines

Cyndi Lauper, en grande forme, qui invite les Québécoises à chanter avec elle Girls Just Want To Have Fun. La jeune Lorde qui confirme son statut de jeune star de la pop. Non, les Plaines ne sont pas trop grandes pour les filles. Au contraire.

Patrice Michaud recrée son premier slow avec l’aide de Mario Pelchat

Julie Pelletier, qui a offert à Patrice Michaud son premier slow alors qu’il était en secondaire 1, croyait avoir gagné des billets pour la carte blanche du chanteur sur les Plaines. Mais elle a dû monter sur scène puisqu’il avait réorchestré ce moment, Mario Pelchat en prime, pour chanter Pleurs dans la pluie. Un moment magique.

Le party dansant de Jain

Photo Cédric Bélanger

Précédée d’une rumeur favorable, Jain a fait danser à volonté Place d’Youville, envahie pour l’occasion (ça débordait de partout) par les admirateurs de cette jeune Française créatrice d’une pop mondialisée diablement irrésistible.

Camilla Cabello livre ses messages positifs

Camilla Cabello profite déjà de sa tribune, à 21 ans, pour livrer des messages porteurs d’espoir. « Choisissez l’amour plutôt que la tristesse », disait-elle lors de ses longues interventions, ou « promettez-moi que si vous n’allez pas bien, vous allez vous traiter comme si vous étiez votre meilleur ami ».

Loud honoré directement sur scène

Photo Didier Debusschère

L’équipe du chanteur est débarquée en pleine prestation sur les Plaines pour lui remettre une plaque soulignant la position numéro un au Top 100 BDS de sa chanson Toutes les femmes savent danser. Un exploit pour une chanson hip-hop à la radio.

La poésie d’Air Supply

Le chanteur-guitariste Graham Russell s’est lancé dans une opération à haut risque avec son idée de lire de la poésie entre deux chansons. Le public qui avait rempli le parc de la Francophonie, parfois indiscipliné, l’a écouté dans un silence total. Ça, c’est rare.