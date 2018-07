Grosse année pour le Dave Matthews Band

Le Festival d’été va tirer un trait sur sa 51e édition, dimanche soir, de la même façon qu’il s’est amorcé : en orchestrant une première rencontre entre une vedette de calibre internationale et les gens de Québec.

Le thème des «premières rencontres» colle parfaitement à ce FEQ 2018 puisque le Dave Matthews Band deviendra, dimanche soir, la huitième tête d’affiche des plaines d’Abraham à faire connaissance avec la capitale après The Weeknd, Neil Young, Future, Shawn Mendes, les Chainsmokers, Beck et Lorde.

Dans le cas du populaire ensemble folk, rock et jazz américain, l’escale québécoise survient après un début d’année en montagnes russes.

Musicalement, ça roule à plein régime. Sorti le 8 juin, l’album Come Together s’est hissé au sommet du top 200 du Billboard dès sa première semaine de ventes. C’est le septième album studio consécutif de DMB à réussir cet exploit, un sommet inégalé pour un groupe.

Lady Bird

Il y a quelques mois, c’est une vieille chanson qui a fait les manchettes quand Crash Into Me, un titre datant de 1996, a été ressuscité par la comédie romantique Lady Bird. La chanson y joue à plusieurs reprises dans des scènes clés.

Certains ont même avancé que Lady Bird avait ressuscité le DMB, un groupe reconnu pour diviser les amateurs de musique.

«À l’évidence, il y a des gens qui n’aiment pas du tout mon groupe. Je crois que certains disent qu’ils détestent le Dave Matthews Band juste parce qu’ils ont vu quelqu’un qu’ils n’aiment pas sur un de nos t-shirts. Mais tout ce qui concerne Lady Bird était flatteur. C’était si beau de voir comment la chanson était l’élément central de l’histoire de quelqu’un d’autre», a confié Dave Matthews au magazine Vulture.

L’affaire Tinsley

Le groupe a cependant traversé une période de tumulte, en mai, quand on a appris que le violoniste Boyd Tinsley était la cible d’une poursuite à propos d’allégations de harcèlement sexuel de la part d’une ancienne partenaire musicale dans un projet parallèle au DMB.

Tinsley n’était plus un membre du groupe puisqu’il avait annoncé son départ en février, avant que l’affaire n’éclate au grand jour.

«Je dois prendre une pause du groupe et de la tournée pour me concentrer sur ma famille et ma santé», avait-il fait savoir sur Twitter.

«J’ai un grand respect pour Boyd et il doit composer avec ce qui lui arrive», a déclaré Matthews dans la même entrevue récente accordée à Vulture. «Ça aurait sûrement été plus simple pour lui de dire : tout va bien, allons jouer. Mais tu ne peux pas mettre ton bien-être de côté parce que tu joues du violon dans un groupe.»

► Dave Matthews Band est en concert, dimanche soir, sur les plaines d’Abraham.