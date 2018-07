Je viens de lire dans votre rubrique la lettre signée N.J. qui vous reproche de croire à la notion d’âme qui survivrait au corps. Je souligne, au cas où vous ne vous seriez pas relue, que d’une part vous affirmez votre non-croyance en l’existence de Dieu, ce que je respecte, tout en vous donnant raison d’affirmer à cette personne que vous n’avez pas à vous justifier de ne pas croire en Dieu. Mais que d’autre part, je trouve que vous êtes assez mêlée dans votre tête.

Quelle mouche vous a piquée pour être capable dans un même souffle de dire que vous ne croyez pas en Dieu, tout en affirmant que vous pensez que l’esprit (l’âme) perdure dans l’univers après la mort de l’individu ? Autrement dit, des milliers d’âmes se promèneraient ainsi dans l’univers à l’infini ? Dans un tel cas, n’avez-vous pas peur qu’il y ait des accidents d’âmes qui s’entrechoquent ?

C’est un fait que vous pouvez bien croire tout ce que vous voulez, du moment que vous êtes bien dans votre tête. Bon courage avec vos drôles d’idées, car dans le fond, vous nous faites quand même bien jaser !

Gilles

Je suis effectivement très bien dans ma tête, mais surtout dans mon cœur. Et si vous aviez de l’âme la même définition que moi, vous ne vous embarrasseriez pas de penser à d’éventuels accidents de circulation entre elles, puisque par essence, l’âme correspondant à l’esprit n’a justement aucune réalité physique. Mais peut-être vous aussi ne vouliez-vous que me faire jaser en me répliquant de la sorte.