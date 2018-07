L’attaque des Marlins explose en cinquième manche

Grâce à une récolte de huit points en cinquième manche, les Marlins ont vaincu les Phillies de Philadelphie 10-5, dimanche à Miami.

Cameron Maybin et Brian Anderson ont chacun frappé la longue balle pendant cette manche productive. Maybin pour un point et Anderson pour trois points.

Miguel Rojas et Justin Bour ont ensuite claqué des simples de deux points.

L’attaque des visiteurs n’a été active que pendant la quatrième manche. Elle a été propulsée par Maikel Franco (simple), Scott Kingery (simple) et Cesar Hernandez (triple).

Les partants de chaque côté ont connu des courtes journées de travail. Jose Urena, des Marlins, a été remplacé après quatre manches et cinq points accordés. Enyel De Los Santos a pour sa part permis cinq points et sept coups sûrs en quatre manches et un tiers.

Elieser Hernandez (2-5) a été crédité de la victoire tandis que la défaite est allée à la fiche d’Edubrary Ramos (3-1).