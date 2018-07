L’impressionnante montée de Rosalie Vaillancourt, une humoriste «vraiment tannante»

L’énergique humoriste Rosalie Vaillancourt s’attaque depuis peu à la préparation de son tout premier spectacle solo, une étape critique pour la populaire humoriste de la relève.

L’artiste originaire de Saint-Hyacinthe est présentement en rodage de son futur «one-woman show» et sera en spectacle dans le cadre du Zoofest les 18, 19 et 20 juillet prochains au Monument-National.

Pour la jeune femme de 25 ans notamment mise en vedette dans la série documentaire «Les 5 prochains» diffusée sur Ici Artv, c’est un nouveau défi à relever bien différent d’un numéro traditionnel de 15 à 30 minutes.

ZOOFEST/MYRIAM FRENETTE

«J’essaye de garder mon énergie tout le long, mais des fois, j’ai le goût de m’endormir», rigole-t-elle.

«C’est un premier spectacle, donc c’est sûr que c’est beaucoup dans la présentation de moi-même, a expliqué Mme Vaillancourt. Je parle du fait que je suis vraiment tannante et que je fais toujours des trucs pour "gosser" le monde.»

L’humoriste se permet aussi d’aborder des sujets plus sérieux tels que sa relation avec ses parents, la sexualité et le racisme.

«Depuis l’an dernier, c’est fou comment mes sujets se sont approfondis», a résumé Mme Vaillancourt qui vient d’animer son tout premier gala auquel ont participé les Denis Drolet, un duo qui a grandement inspiré la jeune femme.

Un moment important

Le spectacle intitulé «Enfant roi» est aussi une bonne occasion d’assister à un moment bien spéciale dans sa carrière selon l’artiste qui s’est notamment fait connaitre avec ses web-séries «Rosalie» et «Avant d’être morte», au Zoofest en 2016 avec une comédie musicale et à la télévision dans «Le Nouveau Show» et «Conseils de famille».

ZOOFEST/MYRIAM FRENETTE

«Pour les gens qui aiment voir des processus créatifs, je pense que le rodage, c’est vraiment une belle façon de découvrir un artiste, a ajouté l’adepte d’humour absurde. C’est en ce moment que je suis en train de grandir.»

L’humoriste est particulièrement excitée de partir en tournée à travers la province cet été.

«C’est un peu "quétaine" à dire, mais j’adore le Québec», a résumé l’amoureuse de voyage qui, si on lui donnait l’opportunité, animerait volontiers une émission prenant place autour du monde. Je suis vraiment quelqu’un qui aime la liberté, dans le sens que je pourrais habiter un peu n’importe où et je serais contente.»

«J’aime tellement aller en région, a ajouté Mme Vaillancourt. Pour moi, c’est la meilleure chose que je pourrais faire.»