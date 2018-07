Mondial: À Paris, des casseurs pillent une galerie marchande des Champs-Élysées

Une trentaine de jeunes cassaient et pillaient dimanche soir le Drugstore Publicis, un complexe commercial en haut des Champs-Élysées, à Paris, où des centaines de milliers de personnes fêtaient la victoire française à la Coupe du monde de football, a constaté un journaliste de l’AFP.

Ces jeunes, pour quelques-uns encagoulés, ont fait irruption dans le magasin de la célèbre avenue parisienne par une entrée située non sur les Champs-Élysées, mais avenue Marceau.

Une trentaine de jeunes ont cassé et pillé dimanche soir le Drugstore Publicis des Champs-Elysées, à Paris, où des centaines de milliers de personnes fêtent la victoire française à la Coupe du monde #AFP pic.twitter.com/J4cTs95BnW — Agence France-Presse (@afpfr) 15 juillet 2018

Ils en ressortaient rieurs, des bouteilles de vin ou de champagne sous le bras et se filmant avec des téléphones portables, tandis que les forces de l’ordre ripostaient à des jets de projectiles avec des gaz lacrymogènes, selon le journaliste de l’AFP.

Coupe du monde: des incidents éclatent sur les Champs-Elysées où des casseurs gâchent la fête pic.twitter.com/JUVQYrvqeY — BFMTV (@BFMTV) 15 juillet 2018

Au bout de 15 à 20 minutes, ils ont été dispersés du côté de l’avenue Marceau par de fortes doses de gaz lacrymogène tirées par les forces de l’ordre, qui se sont ensuite employées à protéger l’entrée du magasin. Peu après, une vingtaine de jeunes sont rentrés dans le café du Drugstore côté Champs-Elysées cette fois, suscitant une nouvelle salve de gaz lacrymogène.

Dégâts au publicis drugstore, charges policières et canon à eau... ça se tend #CM2018 pic.twitter.com/xQuKE1o0Nz — yann bouchez (@y_bouchez) 15 juillet 2018

À proximité, un partisan des Bleus vêtu du maillot tricolore répétait «C’est pas ça la fête, c’est pas ça la fête», en pleurs.

Quelque 4.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés à Paris pour la finale et un large périmètre d’interdiction de la circulation des véhicules est en place jusqu’à 4H00 (02H00 GMT) lundi dans l’ouest et le centre de la capitale.