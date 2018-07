Scott Dixon remporte la course d’IndyCar de Toronto

Scott Dixon a remporté le Honda Indy Toronto, de la série IndyCar, dimanche dans la Ville Reine.

Le pilote de l’écurie Chip Ganassi Racing a fini plus de cinq secondes devant le Français Simon Pagenaud (Team Penske).

Le Canadien Robert Wickens (Schmidt Peterson Motorsports) a complété le podium. Son compatriote et coéquipier, James Hinchcliffe, a fini quatrième.

Le Montréalais Zachary Claman DeMelo a pour sa part pris le 14e rang. Le Québécois participait à une dernière course dans la série IndyCar cette saison.

Josef Newgarden (Team Penske) était parti de la première position sur la grille et a mené pendant la première partie de la course. Il a accroché le mur au 33e tour et a complété l’épreuve en neuvième position.

L’IndyCar fera relâche le week-end prochain. La série sera de nouveau en action le 29 juillet dans le cadre du Honda Indy 200 at Mid-Ohio.