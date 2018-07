Sum 41 aime jouer à Québec: «c’est la foule la plus malade au monde»

Sum 41 adore se produire à Québec. C’est l’endroit, précise le chanteur Deryck Whibley, où le public est le plus fou.

«On sent énormément de passion chaque fois que l’on vient à Québec. Les fans sont fous et bruyants durant tout le spectacle. On ressent beaucoup d’excitation lorsqu’on sait qu’on va jouer chez vous. C’est la foule la plus malade au monde», a-t-il lancé, au cours d’un entretien téléphonique.

La formation canadienne, qui a vu le jour en 1996, sous le nom de Kaspir, a joué un peu partout à Québec et autour, mais c’est la première fois qu’elle fait partie de la programmation du Festival d’été de Québec. Sum 41 se produira, dimanche soir, à 21h20, au parc de la Francophonie.

Le quintette devrait, s’il ne change pas ses plans, interpréter en totalité l’album Does This Look Infected ? qui a eu quinze ans l’année dernière.

«Je vais bien»

Sum 41 a commencé à travailler sur son septième album studio, qui pourrait être lancé en début d’année 2019.

«On a pas mal de chansons de prêtes et nous sommes en train de mettre tout ça ensemble», a indiqué le chanteur guitariste de 38 ans.

Les guitaristes Tom Thacker et Dave Baksh, le bassiste Jason McCaslin et le batteur Frank Zummo se réunissent, lorsqu’ils ont du temps de libre, entre deux séries de concerts, dans le studio du chanteur à Los Angeles.

En 2014, Deryck Whibley a passé un mois à l’hôpital pour de graves problèmes d’alcool. Ses reins et son foie étaient gravement affectés. Il a été trois jours dans le coma et il a frôlé la mort.

«L’alcool faisait partie de ma vie depuis longtemps et je ne me souciais pas vraiment de ma santé. Ça s’est terminé à l’hôpital», a-t-il laissé tomber.

Deryck Whibley a dû changer ses habitudes de vie. Il précise que la chose n’a pas nécessairement été facile.

«C’est la vie. Il y a des moments où c’est facile et d’autres où c’est difficile. Je vais bien maintenant», a-t-il fait remarquer.